Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε στάση, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το συμβάν σημειώθηκε στις 13.00, στη στάση «Καν-Καν». Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω στη στάση. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα που περίμεναν το λεωφορείο τραυματίστηκαν.

Advertisement

Advertisement

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, εγκλωβίστηκαν στη στάση από την πρόσκρουση του λεωφορείου. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπέστησαν κατάγματα από τη μέση και κάτω.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν όλους τους τραυματίες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».