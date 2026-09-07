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Το κορίτσι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, καθώς η πτώση του ανακόπηκε προσωρινά από τέντα του κτιρίου.

Οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος ενός νεαρού υπηκόου Αφγανιστάν για έκθεση που οδήγησε στη βαριά σωματική βλάβη της ανήλικης.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ η 13χρονη θα καταθέσει μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

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Σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη θα υποβληθεί αύριο η 13χρονη που νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε ο αδερφός της.

«Το κορίτσι ρε, πετάξαν το κορίτσι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Η νεαρή μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φορείο στο Ιπποκράτειο, ενώ στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA φέρεται να αναφωνεί γυναίκα «το κορίτσι ρε, πετάξαν το κορίτσι». Σύμφωνα με τον αδελφό της, που μίλησε στο MEGA, «με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω απλά ήταν αυτή κάτω είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε.

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Και άλλοι 2 από το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι ήξερε μία φίλη της». Επιπλέον σχολίασε: «Τρομάξανε. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατεβούν τη σωλήνα πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε, γλίστρησε. (Χτύπησε) Στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής.

Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, ανακόπτοντας την πτώση της.

Δικογραφία εις βάρος του Αφγανού

Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και των δύο.

Μόλις η 13χρονη είναι σε θέση αναμένεται να εξηγήσει στις Αρχές παρουσία παιδοψυχολόγου τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.