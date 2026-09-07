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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μία 13χρονη στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες των Αρχών γύρω από τις συνθήκες του τραυματισμού του να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του thestival.gr η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

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Για την ανάσυρση της ανήλικης από την πρασιά του ξενοδοχείου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”, όπου και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από την υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγονται μαρτυρίες από το προσωπικό του ξενοδοχείου ενώ αναζητούνται και δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης.