Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μία 13χρονη από την περιοχή του Περιστερίου, η οποία βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση, ύστερα από την κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι με την παρέα της, είχαν αγοράσει αλκοόλ από ένα περίπτερο, το κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα εκείνο να λιποθυμήσει. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον πατέρα της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ και ο 52χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια κατηγορία και για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.