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Στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκεται ένας 27χρονος Ειδικός Φρουρός, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή (28/8) στα νότια προάστια της Αττικής, έπειτα από καταγγελία 16χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη είχε μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκειμένου να παραλάβει την αστυνομική της ταυτότητα.

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Την ακολούθησε με το αυτοκίνητο

Όπως φέρεται να κατήγγειλε η 16χρονη, μετά την αποχώρησή της από το αστυνομικό τμήμα ο 27χρονος την ακολούθησε επίμονα με το όχημά του.

Η ανήλικη υποστήριξε ότι ο αστυνομικός της ζήτησε να την αγκαλιάσει και επιχείρησε να τη φιλήσει, παρά το γεγονός ότι του είχε γνωστοποιήσει πως είναι 16 ετών και του είχε ζητήσει να μην την ενοχλεί.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 27χρονος επέμεινε, με αποτέλεσμα εκείνη να αντιδράσει και να τον απωθήσει.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, η 16χρονη ενημέρωσε τον πατέρα της για όσα είχαν συμβεί και μαζί απευθύνθηκαν στις Αρχές, καταθέτοντας σχετική καταγγελία.

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Μετά την καταγγελία ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση και ο 27χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Οι παραπάνω αναφορές αφορούν καταγγελία και κατηγορίες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές και όχι τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικό Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

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Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα».

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