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Η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο Αυστραλό υπήκοο, ο οποίος εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας να μεταφέρει τη βαλίτσα και ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA.

Οι αρχές απήγγειλαν στον κατηγορούμενο τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της ανθρωποκτονίας, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε αυτοάμυνα κατά τη διάρκεια διαφωνίας.

Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στους εισαγγελείς, με τον κατηγορούμενο να αντιμετωπίζει ακόμα και την ποινή του θανάτου σε περίπτωση καταδίκης του.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 17χρονης Tunchanok Donhomla, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε γυμνό μέσα σε βαλίτσα στην Πατάγια της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια, Anek Srathongyoo, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η έφηβη πέθανε από ασφυξία. Είχε επίσης υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανότατα προκλήθηκε μετά τον θάνατό της, όταν ο δράστης μετέφερε το πτώμα της μέσα στη βαλίτσα.

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Η Tunchanok, γνωστή στην οικογένειά της ως «Cake», είχε ταξιδέψει στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου, λέγοντας στους γονείς της ότι θα πήγαινε διακοπές με μια φίλη. Το γυμνό της πτώμα βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο Αυστραλό, τον Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα.

MONSTER OZ NONCE STUFFS 17YO THAI GIRL IN SUITCASE & DUMPS HER LIKE TRASH



Sick Australian Simon Peter Carman charged with murder after innocent Tunchanok “Cake” Donhomla’s naked body was found crammed in a bag near Pattaya tracks. pic.twitter.com/4gRfVjVnRO — Not Guilty TV (@Notguiltytv) June 29, 2026

Τα στοιχεία που εξετάζει η αστυνομία

Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τον Κάρμαν να εισέρχεται σε διαμέρισμα μαζί με την 17χρονη στις 03:34 της 25ης Ιουνίου. Αργότερα εμφανίστηκε μόνος του, με μια μεγάλη βαλίτσα, την οποία φόρτωσε σε μοτοσικλέτα και κατευθύνθηκε προς τη σιδηροδρομική γραμμή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι DNA που εντοπίστηκε στο σώμα της 17χρονης ταυτίστηκε με του Κάρμαν, εκτιμώντας ότι πιθανότατα προέκυψε όταν μετέφερε το πτώμα στη βαλίτσα.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες: ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση σορού, απαγωγή ανηλίκου ηλικίας άνω των 15 και κάτω των 18 ετών και απομάκρυνση ανηλίκου για άσεμνη πράξη.

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Ο ίδιος αρχικά δεν αρνήθηκε πλήρως τις κατηγορίες, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ έχει υποστηρίξει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Φέρεται επίσης να είπε ότι είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην Tunchanok 1.000 (26 ευρώ) μπατ για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά μετά από καβγά στο διαμέρισμά του προσφέρθηκε να της δώσει μόνο 500 μπατ (13 ευρώ).

Η αστυνομία αναμένεται να διαβιβάσει τον φάκελο της υπόθεσης στους εισαγγελείς, ενώ η προθεσμία για την άσκηση δίωξης λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Εάν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ο Κάρμαν αντιμετωπίζει ακόμη και την ποινή του θανάτου.

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Η οικογένεια της 17χρονης, που ζούσε στην επαρχία Kalasin, περίπου 480 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πατάγια, έχει εκφράσει τη βαθιά οδύνη της για τον θάνατό της. Η μητριά της δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι φόβοι της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν και ζήτησε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για τον κατηγορούμενο.