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Η πετυχημένη μίμηση του παρουσιαστή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και γέλια στους συνεργάτες του, οι οποίοι πρότειναν τη δημιουργία μόνιμης στήλης.

Οι δύο άνδρες διατηρούν άριστες σχέσεις από την εποχή που ο παρουσιαστής εργαζόταν στο περιβάλλον του Σάκη Ρουβά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη, υπερασπιζόμενος την επαγγελματική του πορεία και την προσωπική του εξέλιξη.

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Μία από τις πιο επιτυχημένες μιμήσεις που κάνει εδώ και πολλά χρόνια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι αυτή του Ηλία Ψινάκη. Οι δύο άντρες γνωρίζονται από την εποχή που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, στα πρώτα βήματα της καριέρας του, εργαζόταν για τον Σάκη Ρουβά, του οποίου μάνατζερ ήταν τότε ο Ηλίας Ψινάκης.

Παρά το γεγονός ότι, όπως είχε αποκαλύψει ο 46χρονος παρουσιαστής, η συνεργασία του με τον Έλληνα σταρ (τον οποίο επίσης μπορεί να μιμηθεί πετυχημένα) είχε λήξει λίγο… άδοξα, οι σχέσεις του με τον Ηλία Ψινάκη ήταν πάντα άριστες.

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Το πρωί της Παρασκευής, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εμφανίστηκε ως Ηλίας Ψινάκης, σχολιάζοντας με μοναδικό τρόπο τα πρόσωπα της επικαιρότητας και υπενθυμίζοντας έτσι στους επικριτές του το αστείρευτο ταλέντο του: Ο διάλογος της Άννας Βίσση με τον νεότερο εαυτό της, η κρουασαντερί- που έκλεισε- της Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι, η φιλία του Σκουλού με τον Γεωργιάδη, το δυσνόητο φιλοσοφικό ξέσπασμα του (Αγ)Νίνο αλλά και η αποθέωση του Φοίβου στην Άννα Βίσση δεν ξέφυγαν από τη σάτιρά του: «Έτσι και ήμουν η Βανδή θα έβαζα τον Μπισμπίκη με το αγροτικό να σου πάρει φαλάγγι τα τέσσερα αυτοκίνητα, μωρή αχάριστη».

Όπως ήταν φυσικό, ο αυτοσχεδιασμός που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο βίντεο προκάλεσαν νευρικά γέλια στην ομάδα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 (ειδικά με τη φράση «βρομάει το χνώτο σας έναντι»,) ενώ αρκετοί σχολίασαν ότι «η ώρα του Ψινάκη» πρέπει να γίνει μόνιμη στήλη.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Έφτιαχνα τον καφέ του Ρουβά»

Σε παλιότερη συνέντευξή του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε αναφερθεί σε εκείνη τη συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά, πριν γίνει τηλεοπτικά γνωστός: «Στην Ελλάδα έχουμε κάποια στερεότυπα. Γιατί αναιρεί την αξία μου και το πόσο καλό είμαι ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων επειδή κουβαλούσα τα παστέλια του Ρουβά. Έχουμε αυτό το εύκολο να πούμε αυτός έκανε τον καφέ του Ρουβά. Με τιμούσε και του έφτιαχνα τον καφέ. Όταν όμως ήταν να μιλήσουμε σοβαρά με ρωτούσε. Έχω την δικαίωση σαν επαγγελματίας και το να έχω πέντε παστέλια στην τσέπη μου δεν αναιρεί το ένα το άλλο».