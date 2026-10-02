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Η ίδια απέρριψε τις επικρίσεις για την επαγγελματική της δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντας τον έλεγχο στο ιατρείο της ως κίνηση με πολιτικά κίνητρα και διευκρινίζοντας τη χρήση του μηχανήματος βιοανάδρασης.

Σχετικά με την κβαντική ιατρική, η κυρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν υφίσταται ως αναγνωρισμένη ειδικότητα, ενώ διέψευσε κατηγορίες για κακοδιαχείριση των χρημάτων από τη συναυλία για τα θύματα των Τεμπών.

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε την πορεία της από την προσωπική τραγωδία στην ενεργό πολιτική, επισημαίνοντας την ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης και τον καταλογισμό ευθυνών πέρα από την επιχειρησιακή αλυσίδα.

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Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1, σε μία συνέντευξη που κινήθηκε από την τραγωδία των Τεμπών και τη δικαστική διερεύνησή της μέχρι τη «κβαντική ιατρική», το μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της και την πολιτική της παρουσία.

Η ίδια επέμεινε στη θέση της για την αιτία της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, απάντησε στη δημόσια αντιπαράθεση για την επαγγελματική της δραστηριότητα και υποστήριξε ότι η έκταση που πήρε ο έλεγχος του ιατρείου της έχει πολιτικό κίνητρο.

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«Αρωματικοί υδρογονάνθρακες προκάλεσαν την πυρόσφαιρα»

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης ήταν η επιμονή της Μαρίας Καρυστιανού στην εκδοχή ότι πίσω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών βρίσκονται αρωματικοί υδρογονάνθρακες.

Η Καρυστιανού αναφέρθηκε στα ξυλόλια και σε τεχνικά στοιχεία και εκθέσεις που, σύμφωνα με την ίδια, ενισχύουν αυτή την εκδοχή.

Το ζήτημα παραμένει ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα τεχνικά κεφάλαια της υπόθεσης των Τεμπών. Η θέση που παρουσίασε αποτελεί τη δική της ανάγνωση των στοιχείων και των τεχνικών εκθέσεων και δεν ταυτίζεται από μόνη της με οριστικό δικαστικό συμπέρασμα για την αιτία της πυρόσφαιρας.

«Η συγκεκριμένη δίκη δεν θα μας δικαιώσει»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Μαρία Καρυστιανού όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε αν πιστεύει ότι η δικαστική διαδικασία θα οδηγήσει στη δικαίωση των οικογενειών.

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Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Η συγκεκριμένη δίκη, όχι».

Η Καρυστιανού επανέφερε τις ενστάσεις της για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε ο τόπος του δυστυχήματος, τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν τη σύγκρουση και το εύρος των ευθυνών που τελικά θα εξεταστούν στη δικαστική αίθουσα.

Για την ίδια, η διερεύνηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα πρόσωπα που βρίσκονται άμεσα στην επιχειρησιακή αλυσίδα του σιδηροδρόμου, αλλά πρέπει να φθάσει και σε διοικητικές και πολιτικές ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν.

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Το μηχάνημα βιοανάδρασης και ο έλεγχος στο ιατρείο

Ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο της συνέντευξης ήταν η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την επαγγελματική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ίδια αποκάλυψε ότι την προηγουμένη της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ιατρείο της. Όπως περιέγραψε, οι αρμόδιοι είδαν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και εκείνη παρουσίασε τις σχετικές πιστοποιήσεις.

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Για το μηχάνημα βιοανάδρασης υποστήριξε ότι πρόκειται για μη επεμβατική συσκευή και ότι δεν απαιτείται ειδική άδεια για τη λειτουργία της.

Η Καρυστιανού ανέφερε επίσης ότι χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό μέσο και περιέγραψε τη λειτουργία του σε σχέση με συχνότητες και πληροφορίες που λαμβάνονται από τον οργανισμό.

Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση: άλλο η νομιμότητα κατοχής ή λειτουργίας μιας συσκευής και άλλο η επιστημονική τεκμηρίωση συγκεκριμένων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών που μπορεί να συνδέονται με αυτήν. Κάθε τέτοιος ισχυρισμός αξιολογείται με βάση τα αντίστοιχα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα.

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Η απάντηση για την «κβαντική ιατρική»

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Ο Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε ευθέως στη Μαρία Καρυστιανού και το θέμα της λεγόμενης «κβαντικής ιατρικής», το οποίο τις τελευταίες ημέρες είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα με την ονομασία «κβαντικός ιατρός».

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι υπάρχει πεδίο που περιγράφεται ως «κβαντική ιατρική» και συνέδεσε τη συζήτηση με εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, κάνοντας αναφορές μεταξύ άλλων στα λέιζερ και στη μαγνητική τομογραφία.

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Χρειάζεται, πάντως, επιστημονική ακρίβεια: το γεγονός ότι τεχνολογίες της σύγχρονης ιατρικής βασίζονται σε φυσικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονται μέσω της κβαντικής φυσικής δεν συνεπάγεται ότι κάθε μέθοδος ή συσκευή που διαφημίζεται με τον όρο «κβαντική» διαθέτει αποδεδειγμένη διαγνωστική ή θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

«Υπάρχει 100% πολιτικό κίνητρο»

Η Μαρία Καρυστιανού δεν απέφυγε να δώσει πολιτική διάσταση στην υπόθεση του ελέγχου.

Υποστήριξε ότι θεωρεί αυτονόητο να ελέγχεται κάθε επαγγελματίας και δεν έχει αντίρρηση να ελεγχθεί και η ίδια.

Έθεσε, όμως, το ερώτημα γιατί η δική της επαγγελματική δραστηριότητα βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο τόσο μεγάλης δημοσιότητας.

Κατά την εκτίμησή της, πίσω από την έκταση που έλαβε η υπόθεση υπάρχει «100% πολιτικό κίνητρο». Πρόκειται για δική της πολιτική εκτίμηση και όχι για διαπιστωμένο γεγονός.

Παράλληλα, στράφηκε κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας του, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, να αποκαταστήσει –όπως υποστήριξε– την πραγματική εικόνα.

Τα χρήματα από τη συναυλία για τα Τέμπη

Στο «Ενώπιος Ενωπίω» τέθηκε και ένα ακόμη θέμα που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση: τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη μεγάλη συναυλία για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο.

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι τα χρήματα παραμένουν στους λογαριασμούς του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Το θέμα συνδέθηκε και με τη χρηματοδότηση της πολιτικής της δραστηριότητας.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν υπάρχουν χορηγοί και ότι τα έξοδα καλύπτονται από τα μέλη, από προσωπικές εισφορές και από την εθελοντική εργασία ανθρώπων που συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Από τα Τέμπη στην πολιτική

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις μεγάλες αντιπαραθέσεις.

Υπήρξαν και βαθιά προσωπικές στιγμές, με τη Μαρία Καρυστιανού να μιλά για τη ζωή της πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Περιέγραψε μια ζωή που είχε αρχίσει να αποκτά ισορροπία, με τα παιδιά της να έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους και την ίδια να έχει δημιουργήσει την επαγγελματική της πορεία.

Η 28η Φεβρουαρίου 2023 τα άλλαξε όλα.

Η απώλεια της κόρης της δεν αποτέλεσε μόνο μια ανείπωτη προσωπική τραγωδία, αλλά και το γεγονός που καθόρισε όσα ακολούθησαν: τη δημόσια παρουσία της, τη σύγκρουσή της με θεσμούς και πολιτικά πρόσωπα και τελικά την είσοδό της στην ενεργό πολιτική.

Η ίδια συνέδεσε την πολιτική της απόφαση με όσα έζησε μετά τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να ζει σε μια χώρα στην οποία ο πολίτης πρέπει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να «παρακαλάει για δικαιοσύνη».

Μια συνέντευξη με πολλά ανοιχτά μέτωπα

Η πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου του «Ενώπιος Ενωπίω» είχε τελικά πολύ μεγαλύτερο εύρος από μια συζήτηση αποκλειστικά για τα Τέμπη.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έβαλε στο τραπέζι τόσο την τραγωδία και τη δικαστική της συνέχεια όσο και τα ζητήματα που έχουν προκύψει γύρω από την επαγγελματική και πλέον πολιτική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού.

Και εκείνη επέλεξε να απαντήσει στα περισσότερα από τα ανοιχτά μέτωπα: από την πυρόσφαιρα και τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες έως το μηχάνημα βιοανάδρασης, την «κβαντική ιατρική», τον έλεγχο στο ιατρείο της, τη χρηματοδότηση και την πολιτική της πορεία.

Μια συνέντευξη που δεν έκλεισε τις μεγάλες αντιπαραθέσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αντίθετα, τις έφερε όλες μαζί στο ίδιο τηλεοπτικό τραπέζι.