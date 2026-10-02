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Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για σήμερα, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το απαγορευτικό να επηρεάζει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τους νησιωτικούς προορισμούς.

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Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια θα μηνούν ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.