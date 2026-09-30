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Η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα και κάθε μέρα έρχονται φως νέες αποκαλύψεις για την παράνομη δράση των γιατρών που κατηγορούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, γνωστός εκδοτικός οίκος ετοιμάζει ήδη βιβλίο για τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα έχει ήδη προσεγγίσει από το στενό του περιβάλλον προκειμένου να αφηγηθούν άγνωστες, μέχρι σήμερα, ιστορίες από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

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«Στο σκοτάδι» η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο εκδοτικός οίκος δεν έχει απευθυνθεί -τουλάχιστον ακόμα- στους συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της HuffPost. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί, μιλάμε για μια «βιογραφία» χωρίς την έγκριση της οικογένειας.

Όπως σχολιάζει το περιβάλλον της οικογένειας Μαζωνάκη, αν το εγχείρημα αυτό προχωρήσει ερήμην τους, δεν αποκλείεται οι πρώτου βαθμού συγγενείς να προχωρήσουν σε ασφαλιστικά μέτρα μέσω του δικηγορικού γραφείου του Χαράλαμπου Λυκούδη προκειμένου να προστατευτεί το όνομα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

Ένα όνομα που αρκετοί έχουν προσπαθήσει να «λαβώσουν» το τελευταίο διάστημα με σκοπό την προσωπική τους προβολή, διαδίδοντας από μικρές ανακρίβειες μέχρι συκοφαντικά ψεύδη και μάλιστα τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μια, ιδιαίτερα κρίσιμη, δικαστική έρευνα γύρω από τα αίτια του θανάτου του.