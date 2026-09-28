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Τα περισσότερα όνειρα περιμένουν. Τα λες στους φίλους σου, τα βάζεις σε μια λίστα, λες «του χρόνου». Ο χρόνος σου φαίνεται δεδομένος.

Υπάρχουν όμως παιδιά που δίνουν μια μεγάλη μάχη με την υγεία τους, και για εκείνα ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα δεν είναι απλώς μια ωραία μέρα. Είναι η μέρα που δεν είναι ασθενείς, είναι απλώς παιδιά, και αυτή η μέρα τους δίνει δύναμη για όλες τις επόμενες. Αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνει εδώ και 30 χρόνια, ο Οργανισμός Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), εκπληρώνοντας ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

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Το ωραίο είναι ότι μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ, και θα σου πάρει δέκα λεπτά. Στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, το περίπτερο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) στήνεται για δέκατη συνεχόμενη χρονιά μέσα στο Athens Tattoo Expo. Η δράση λέγεται Star Your Body. Διαλέγεις ένα μικρό αστεράκι, κάθεσαι στην καρέκλα, και φεύγεις έχοντας δώσει 25 ευρώ που πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στον οργανισμό.

Ένα αστέρι στο δέρμα σου, μια ευχή που ξεκινάει. Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ.

Star Your Body: πώς ένα tattoo συμβάλλει στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια

Τα σχέδια δεν είναι τυχαία. Τα φτιάχνουν αποκλειστικά για τη δράση καταξιωμένοι tattoo artists του φεστιβάλ, οι οποίοι δουλεύουν αφιλοκερδώς και τα χαρίζουν στον σκοπό. Εσύ περνάς από το περίπτερο, διαλέγεις ανάμεσα στα αστεράκια εκείνο που σε εκφράζει, και περιμένεις τη σειρά σου κάνοντας μια βόλτα στον χώρο.

Το κόστος είναι 25 ευρώ και 30€ για τα επετειακά σχέδια, τα οποία δίνονται εξ ολοκλήρου ως δωρεά στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και συνοδεύονται από απόδειξη. Χωρίς παρακρατήσεις, χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς αστερίσκους.

Δύο πρακτικά που καλό είναι να ξέρεις. Ραντεβού δεν κλείνεις, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, οπότε όσο πιο νωρίς περάσεις από το περίπτερο τόσο καλύτερα. Και το εισιτήριο εισόδου στο Athens Tattoo Expo είναι ξεχωριστό από τα 25 ευρώ του αστεριού, τα οποία τα δίνεις επιτόπου στο περίπτερο.

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Τα σχέδια είναι φτιαγμένα ειδικά για τη δράση και τα χαρίζουν οι ίδιοι οι artists. [Δες τα αστεράκια εδώ

Δέκα χρόνια, ένας ουρανός από αστέρια

Αν κυκλοφορείς στην Αθήνα και κοιτάς λίγο προσεκτικά τους καρπούς, θα το έχεις δει. Ίδιο μέγεθος, ίδια λογική, χιλιάδες άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

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Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας. Το αστεράκι έγινε σιωπηλός κωδικός. Άνθρωποι που έκαναν το πρώτο τους τατουάζ ακριβώς εκεί, επειδή τους φάνηκε καλός λόγος για να ξεπεράσουν τον φόβο. Άνθρωποι που επιστρέφουν κάθε χρόνο και το θεωρούν ραντεβού. Άνθρωποι που χαμογελάνε σε αγνώστους στο μετρό επειδή αναγνωρίζουν το ίδιο σημάδι.

Κανείς από αυτούς δεν θα μάθει ποτέ ποιανού παιδιού την ευχή κίνησε. Και κανείς δεν το χρειάζεται. Αυτό που ξέρουν είναι ότι μια μέρα του Οκτώβρη κάθισαν σε μια καρέκλα και είπαν ναι.

Μάθε περισσότερα για το Star Your Body!

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Τι σημαίνει πραγματικά μια ευχή

Είναι εύκολο να ακούσεις τη λέξη «ευχή» και να σκεφτείς ένα δώρο. Δεν είναι αυτό.

Για ένα παιδί που περνάει μήνες σε νοσοκομεία, σε εξετάσεις και σε θεραπείες, η ευχή είναι μια παύση. Είναι το ταξίδι που περίμενε, η συνάντηση που ονειρευόταν, το δωμάτιο που μεταμορφώθηκε. Είναι μια μέρα που το σπίτι γεμίζει με κάτι άλλο εκτός από ραντεβού και ανησυχία. Οι οικογένειες το λένε πιο απλά από όλους: μετά την ευχή, το παιδί έχει κάτι να περιμένει και κάτι να θυμάται.

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Γι’ αυτό τα 25 ευρώ δεν είναι συμβολικά. Κάθε αστεράκι είναι ένα κομμάτι από μια ευχή που στήνεται ήδη κάπου.

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Και γύρω από το περίπτερο, ένα ολόκληρο τριήμερο

Το Athens Tattoo Expo κλείνει φέτος 10 χρόνια και υποδέχεται 170 επιλεγμένους tattoo artists, με live tattooing και διαγωνισμούς σε κατηγορίες όπως black and grey, color, realism και blackwork. Τρεις μέρες με μουσική, shows και κόσμο που έρχεται για την τέχνη.

Μέσα σε όλο αυτό, το περίπτερο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) παραμένει το πιο ήσυχο σημείο του χώρου. Και το πιο γεμάτο.

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170 artists, τρεις μέρες, ένα περίπτερο που τα κρατάει όλα μαζί. Πάρε το εισιτήριό σου εδώ

Τα τατουάζ τα διαλέγουμε συνήθως για να πούμε κάτι για εμάς. Ένα όνομα, μια ημερομηνία, ένα σχέδιο που μας αρέσει. Το αστεράκι κάνει το αντίθετο: δεν λέει τίποτα για σένα. Λέει για κάποιον άλλον, που δεν τον ξέρεις και δεν θα τον μάθεις.

Ίσως γι’ αυτό, δέκα χρόνια μετά, να είναι το μόνο τατουάζ στην πόλη που το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν ποτέ τατουάζ.

Περισσότερες πληροφορίες

10ο Athens Tattoo Expo

16, 17 & 18 Οκτωβρίου 2026 | Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

Star Your Body: 25 ευρώ ανά tattoo αστεράκι, 100% δωρεά στον Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), με απόδειξη

Χωρίς ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας

Το εισιτήριο του φεστιβάλ δεν περιλαμβάνει το αστεράκι

Εισιτήρια: more.com