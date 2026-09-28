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Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό επίθεσης εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου μετά τις επιθέσεις σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και του Ανδρέα Λοβέρδου.

Ο Νίκος Παπαθανάσης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση δηλώνοντας πως ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν καμία θέση στη Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τους δράστες θρασύδειλους τραμπούκους και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις που δέχεται η παράταξη.

Το κυβερνών κόμμα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων της επίθεσης.

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Στόχος αγνώστων έγινε και το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (28/9).



Πρόκειται για την τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο, μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Ν. Παπαθανάσης: Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία



«Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις φθορές που προκάλεσαν οι δράστες, πετώντας μπογιές στο γραφείο του.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Παπαθανάση:

«Τα ξημερώματα, άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι.

Στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση.

Θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες όπως και τους συμπολίτες μου στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή .

Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας».

Η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει τους δράστες «θρασύδειλους τραμπούκους» και σημειώνει ότι «οι επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται».

«Για ακόμα μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας:

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«Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μας συσπειρώνει ακόμα περισσότερο απέναντι σε όσους αφελώς πιστεύουν ότι η βία μπορεί να φιμώσει τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Παράταξής μας».

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Τέλος, το κυβερνών κόμμα καλεί όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις.

«Και καλούμε, εκ νέου, όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να κλείνουν το μάτι στους τραμπούκους σιωπώντας;» καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις των θρασύδειλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες, στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη… Advertisement September 28, 2026