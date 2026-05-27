Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κυριαρχία της ΝΔ αλλά και πολύ μεγάλο ποσοστό στον Αλέξη Τσίπρα καταγράφει δημοσκόπηση της Reall Polls για το Protagon.gr.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 27,5%, κερδίζοντας τρεις μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της εταιρίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%.

Advertisement

Advertisement

Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος καθώς έπεσε στο 8,6% και την 4η θέση.

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα.

Στο 4,3 πέφτει η Ελληνική Λύση και στο 5,1% μετρήθηκε το ΚΚΕ. Διατηρεί ποσοστά εισόδου στη Βουλή, με 3,9%, η Φωνή Λογικής σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει μόλις 1,2%.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, πάνω από το ποσοστό των ευρωκλογών που ήταν 28,31%, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφάσιστων.

Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τέταρτο (9,4%) και έχοντας χάσει το διψήφιο (15,3% τον Απρίλιο) . Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απρίλιο), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).

Advertisement

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά (46,7% «σίγουρα όχι», 14,9% «μάλλον όχι») έναντι 33,6% θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας: «ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά «κενό» στην αξιωματική αντιπολίτευση».

Στο ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, οι απόψεις είναι σχεδόν διχασμένες (38,9% ναι, 52,0% όχι), ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο —να βγει πρώτο κόμμα— το 81,9% απαντά αρνητικά (61,3% «σίγουρα όχι», 20,6% «μάλλον όχι»). Με άλλα λόγια, αναφέρουν οι αναλυτές της Real Polls, ο k. Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας.

Το 58,8% θεωρεί ότι το κόμμα Καρυστιανού εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας.

Advertisement

Παράλληλα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της εταιρείας, αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται την Ελπίδα για τη Δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί, η κυρία Καρυστιανού θα μεταβάλει τη συμμετοχή πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη: μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»). Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της — μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι σε νέα πολιτικά μορφώματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ: η Καρυστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης.

Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται. Πρόκειται για κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος μέσα στον κεντροαριστερό χώρο — μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του Τσίπρα

Συμπληρωματικά, μόλις 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία του στον κεντροαριστερό χώρο (6,0% «σίγουρα ναι», 32,2% «μάλλον ναι»), ενώ 51,9% απαντά αρνητικά. Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως «φυσικού» δεύτερου κόμματος, που είχε εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες, φαίνεται να διαρρηγνύεται.

Advertisement

Παράλληλα, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί προς τη ΝΔ, λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κ. Τσίπρα —εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ΝΔ στην παρούσα μέτρηση. Ενα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη ΝΔ ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους «αντισυστημικούς» πόλους.

Τέλος, στο πιο πολιτικά καθοριστικό ερώτημα —εάν το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ το: 37,6% λέει ναι, και το 55,0% όχι.



Τα σενάρια για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών

Η εταιρεία εξέτασε τρία σενάρια για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών. Στους σχετικούς πίνακες περιλαμβάνονται μόνον οι έγκυρες ψήφοι, αφαιρώντας λευκά/άκυρα, αποχή και αναποφάσιστους, ενώ έχουν ενσωματωθεί και οι ψηφοφόροι των δύο πρώτων κομμάτων που δηλώνουν ότι «δεν θα άλλαζαν» την ψήφο τους.

Advertisement

Σενάριο 1

Advertisement

ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Στην υπόθεση ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο την πρώτη Κυριακή, στη δεύτερη κάλπη η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3%. Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 μονάδες — η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Παράλληλα, ένα εντυπωσιακό 39,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή», δηλαδή θα παρέμενε στο μικρότερο κόμμα της επιλογής του. Αυτό υποδηλώνει ότι σε αυτό το σενάριο η συσπείρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ ως «δεύτερο πόλο» είναι η ασθενέστερη — η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων τρίτων κομμάτων αρνείται να μετακινηθεί προς αυτό.

Σενάριο 2

ΝΔ – Κόμμα Τσίπρα: Η ΝΔ συγκεντρώνει 37,0% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία, ενώ το κόμμα Τσίπρα αναρριχάται στο 31,9%. Η διαφορά συμπιέζεται στις 5,09 μονάδες, ενώ μόνο το 31,05% δηλώνει ότι θα ψήφιζε «ότι και την πρώτη Κυριακή». Με άλλα λόγια, το κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως ένας κάποιος πόλος συσπείρωσης: τραβάει σημαντικό μέρος των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί και τη βάση της ΝΔ που πιο εύκολα ψηφίζει «αμυντικά» απέναντι σε έναν παλιό αντίπαλο.

Advertisement

Σενάριο 3

ΝΔ – Κόμμα Καρυστιανού Σε αυτό το σενάριο καταγράφεται η μικρότερη διαφορά, μόλις 3,41 μονάδες, με τη ΝΔ στο 34,0% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 30,6%. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά να χάσει την πρωτιά — όχι επειδή η Καρυστιανού πατάει πάνω σε σταθερή κομματική βάση, αλλά επειδή το κίνημά της λειτουργεί ως δοχείο διαμαρτυρίας από όλο το πολιτικό φάσμα. Παράλληλα, 35,3% δηλώνει ότι θα κρατούσε την αρχική του επιλογή — ισχυρή ένδειξη ότι το κίνημα Καρυστιανού δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί ως «κανονικός» πολιτικός πόλος.

