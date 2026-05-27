Ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε πως έχει ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας δημόσια τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο γνωστός ηθοποιός, που συμμετείχε ως παρουσιαστής στην εκδήλωση, μίλησε για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και ανέφερε πως ακόμη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην προετοιμασία της εκδήλωσης δεν γνώριζαν το όνομα του κόμματος, καθώς – όπως είπε – αποτελούσε «πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό».

«Η θέση μου είναι δύσκολη, γιατί ο ρόλος μου ήταν απλώς να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που πολλοί περιμένουμε. Το σημαντικό είναι ο Αλέξης και όχι όσα θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ που ζητάτε τη γνώμη μου, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι θετική και πανηγυρική», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης τόνισε ακόμη πως ανήκει στους «ενεργούς πολίτες» που αναμένουν μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο άσκησης πολιτικής και όχι απλώς μια εναλλαγή προσώπων στην εξουσία.

«Περιμένουμε αλλαγή πολιτικής, όχι απλώς πολιτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και αν γνώριζε το όνομα ΕΛ.Α.Σ. ο κ. Χειλάκης είπε: «Εγώ την έχω υπογράψει τη διακήρυξη, ναι. Όχι, δεν το ήξερα (το όνομα), σήμερα το έμαθα. Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας. Αυτό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν».