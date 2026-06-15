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Ανοιχτή στήριξη προς τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης), Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια καλλιτεχνική αναφορά στη «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Μιλώντας στο topontiki, ο Αιμίλιος Χειλάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει την ικανότητα να καλλιεργεί πίστη και προσδοκία, όχι επειδή -όπως διευκρίνισε- είναι «ο πιο σωστός από όλους», αλλά επειδή μπορεί να αγγίζει την ανάγκη των πολιτών για ένα καλύτερο κράτος.

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«Δεν πρόκειται ποτέ να με ακούσεις να λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο σωστός απ’ όλους. Θα με ακούσεις όμως να λέω ότι μπορεί να δημιουργήσει μια πίστη στα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Όταν εσύ πιστέψεις ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο κράτος, τότε ρίξε την ψήφο σου στον Αλέξη».

Η πιο χαρακτηριστική του φράση ήταν η παρομοίωση του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την Τζοκόντα. «Ο Τσίπρας είναι σαν τη Μόνα Λίζα. Από όποια πλευρά κι αν τον κοιτάξεις, έχεις την αίσθηση ότι σε κοιτάζει», είπε, θέλοντας να περιγράψει, όπως σημείωσε, την αμεσότητα και την αίσθηση επικοινωνίας που εκπέμπει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο γνωστός ηθοποιός πρόσθεσε ακόμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δίνει την εντύπωση πως «σου μιλάει προσωπικά, σαν να απευθύνεται αποκλειστικά σε σένα», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «μια προσπάθεια ενός ανθρώπου που πραγματικά νοιάζεται για κάτι». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αποδώσει μια πολιτική παρουσία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στην εικόνα, αλλά δημιουργεί μια αίσθηση προσωπικής σύνδεσης με τον πολίτη.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έδωσε επίσης σαφή ιδεολογική διάσταση στις απόψεις του, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι μια λογική που αντιμετωπίζει το κράτος ως επιχείρηση. «Οι χώρες δεν έχουν κέρδος, δεν έχουν ισολογισμό που να δείχνει κέρδος στο τέλος του έτους», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι σε περιόδους κρίσης το κράτος οφείλει να στηρίζει το κοινωνικό σύνολο, ακόμη κι αν αυτό έχει κόστος.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας το 2019, υποστηρίζοντας ότι, κατά τη δική του ερμηνεία, και εκείνοι πίστεψαν σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η τοποθέτησή του περιείχε σαφή πολιτική αιχμή, καθώς τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την κοινωνική προστασία.

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και στην έννοια της «κυβερνώσας Αριστεράς», υπογραμμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει τι σημαίνει διακυβέρνηση σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα προσανατολισμό προς το κοινωνικό κράτος.

«Ο Τσίπρας ξέρει τι σημαίνει κυβερνώσα Αριστερά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι ένα κράτος που «να φροντίζει τον πολίτη» και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές αναταράξεις.