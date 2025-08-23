Μετά από εννέα εβδομάδες και δεκάδες παραστάσεις, η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Μόνος με τον Άμλετ» ολοκληρώνεται με δύο τελευταίες στάσεις στην Αττική: στη Νέα Μάκρη, το Σάββατο 24 Αυγούστου και στην Αθήνα, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Η εμφάνιση στον Λυκαβηττό αποτελεί την κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε από ένα τολμηρό όραμα: μια σαιξπηρική τραγωδία για έναν ηθοποιό.

Advertisement

Advertisement

Ο Αιμίλιος Χειλάκης φέρνει επί σκηνής 8 πρόσωπα του έργου, ενώ ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική της παράστασης, συνομιλώντας με την εσωτερική πάλη του Άμλετ.

Ο Χειλάκης γίνεται Άμλετ, Οφηλία, Κλαύδιος, Γερτρούδη, Πολώνιος, Λαέρτης, Οράτιος, το Φάντασμα του βασιλιά –κρατώντας το θεατή σε εγρήγορση. Δίπλα του, ο Καμαρωτός δημιουργεί επί σκηνής έναν ηχητικό κόσμο που λειτουργεί σαν εσωτερική φωνή, σαν αντίλαλος του τραγικού ήρωα.

Με σκηνικά-κοστούμια της Αλεξίας Θεοδωράκη, κίνηση της Φαίδρας Νταϊόγλου και φωτισμούς του Νίκου Βλασόπουλου, το «Μόνος με τον Άμλετ» επιστρέφει στα απολύτως βασικά της θεατρικής πράξης -τη φωνή, το σώμα, τη μουσική και το φως.

Info

Νέα Μάκρη: 24 Αυγούστου

Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: 1 Σεπτεμβρίου

https://www.ticketservices.gr/event/monos-me-ton-amlet/?eventid=12456&showid=83345