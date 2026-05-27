Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του».

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» που βρέθηκε στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πλειστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι».

Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής

«Δεν ξεχνάω τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική Οδύσσεια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 2019 μέχρι το 2023 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς», πρόσθεσε η ίδια.

Και συνέχισε: «Δεν παρακολούθησα όλη την χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017. Τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε αφού πρώτα με το έτσι θέλω έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα», τόνισε.

«Είναι νομίζω απύθμενο το θράσος, ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία, έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων, δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί», σημείωσε.