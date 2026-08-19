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Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης σε ηλικία 71 ετών, ο πρώην γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λουλουδάκης.

Υπήρξε μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της το 1974 έως και το 2024, οπότε και παραιτήθηκε διαφωνώντας με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

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Η Δήλωση Αντώνη Σαμαρά για τον Γιώργο Λουλουδάκη

Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπηρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ..

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λουλουδάκης

Ο Γιώργος Λουλουδάκης γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου του 1955,αν και η καταγωγή του είναι από την Ρουμελή Μυλοποτάμου Κρήτης. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά. Εκτός από γραμματέας Οργανωτικού κι εκλεγμένος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, μέλος Γραμματείας Συνοικιακού, ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, εκλεγμένος στο Δ.Σ. φοιτητών ΑΣΟΕΕ, Γενικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας ΝΟΔΕ, Περιφερειάρχης ΚΕΠΟ (Κεντρική Περιφερειακή Οργάνωση), μέλος ΔΑΚΕ Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας. Διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. Νοσοκομείου «Ερυθρού Σταυρού», Διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού , Διευθυντής Υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών.