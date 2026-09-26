Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή MEGA Non Stop έκανε πρεμιέρα το πρωί του Σαββάτου με παρουσιαστές τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά.

Η ένταξη της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή αποτέλεσε επιλογή του Σταμάτη Μαλέλη και πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη διαδικασία δοκιμαστικού.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Παρασκευή, με την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.

Τέλος, δημοσιεύματα αναφέρθηκαν σε διακοπή της ψηφιακής ακολουθίας μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Σίσσυς Χρηστίδου στο Instagram, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το γεγονός.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου η εκπομπή MEGA Non Stop με τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά. «Επειδή είμαι κι εγώ στην παρέα, θα έχουμε πολλά κοινωνικά, γυναικεία θέματα αλλά και social media που παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια» ήταν τα πρώτα της λόγια ως παρουσιάστρια, πλέον, του Μεγάλου Καναλιού.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η επιλογή της Μαρία Αντωνά ήταν μια ιδέα του διευθυντή ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος μοιράστηκε αρχικά τη σκέψη του με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ το γραφείο Τύπου του σταθμού είχε ήδη προλάβει να στείλει ενημερωτικό σημείωμα για την πρεμιέρα του ανδρικού διδύμου που θα γινόταν κανονικά μία εβδομάδα πριν.

Η Μαρία Αντωνά δεν χρειάστηκε καν να περάσει από δοκιμαστικό στο MEGA (δεν υπήρχε και ο χρόνος άλλωστε), ενώ το κλίμα στην τεχνική πρόβα της Πέμπτης και τη σύσκεψη της Παρασκευής ήταν άριστο, με τους δύο έμπειρους δημοσιογράφους της ενημέρωσης να έχουν υποδεχτεί πολύ ζεστά τη νέα τους συνεργάτιδα, κάτι που φάνηκε και στην πρεμιέρα τους.

Το MEGA πήρε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συντελεστές της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί του Σαββάτου, αφού η εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό με 14,7% με τον Γιώργο Λιάγκα να καταλήγει τέταρτος με 7,7%.

Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που ξεκίνησε με ποσοστά άνω του 20% ευνοήθηκε ιδιαίτερα από το υψηλότατο lead in που της χάρισε η «Κοινωνία ώρα MEGA» που έκανε μέσο όρο 21,4%, αφήνοντας πίσω το Happy Day με 12,2%. Αξιοσημείωτη άνοδο είχε η Ζήνα Κουτσελίνη που βγήκε τρίτη με 12,3%, λίγο πιο πίσω από τη «Super Κατερίνα» (12,7%).

Το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου χάρισε την πρωτιά στο MEGA την Παρασκευή.

Στο σύνολο κοινού την πρωτιά όμως πήραν, όπως σχεδόν πάντα, οι «Αταίριαστοι», με τη δεύτερη θέση να πηγαίνει στην Κατερίνα Καινούργιου (11,4%) και τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 11,1%.

Advertisement

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα muse, που ανήκει στην πρώην συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα, Δέσποινα Καμπούρη, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε unfollow τη Σίσσυ Χρηστίδου μετά τη νέα τους τηλεοπτική αντιπαράθεση αυτή την εβδομάδα με αφορμή τη Νόρα Καούρη.

Το θέμα ανέβηκε την Παρασκευή προκαλώντας συζητήσεις, αλλά το πρωί του Σαββάτου κατέβηκε αιφνιδιαστικά. Πηγές από το περιβάλλον της παρουσιάστριας του MEGA επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε όντως unfollow, κάτι όμως που το περιβάλλον του παρουσιαστή του ANT1 διαψεύδει.

Αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο είναι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου εξακολουθεί να ακολουθεί τον Γιώργο Λιάγκα στο Instagram, ενώ εκείνος όχι, αν και την ακολουθούσε στο παρελθόν.

Advertisement