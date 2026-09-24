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Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες για παράνομη προμήθεια της συγκεκριμένης ουσίας από φαρμακαποθήκη, μέσω συνεργάτη της γιατρού.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, των τηλεφωνικών δεδομένων και των καταθέσεων για να διαπιστώσουν αν η ουσία χορηγήθηκε στον ασθενή.

Η προποφόλη αποτελεί αναισθητικό βραχείας δράσης που απαιτείται να χορηγείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν ακόμη οριστικά δικαστικά συμπεράσματα για την υπόθεση.

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Πολλά ερωτήματα συνεχίζουν να υπάρχουν σχετικά με το τι προηγήθηκε και ακολούθησε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και η προποφόλη, μια ισχυρή ενδοφλέβια αναισθητική ουσία, την οποία η γιατρός φέρεται ότι προμηθεύτηκε από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος διατηρεί φαρμακαποθήκη και συνεργαζόταν μαζί της επί χρόνια.

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Ο τρόπος προμήθειας της ουσίας χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παράνομος. Το στοιχείο αυτό, όπως και το αν χορηγήθηκε πράγματι στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναμένεται να διερευνηθεί από τις Αρχές μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων, των τηλεφωνικών δεδομένων και των καταθέσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, τα παραπάνω αποτελούν καταγγελλόμενα ή υπό διερεύνηση στοιχεία και όχι οριστικά δικαστικά συμπεράσματα.

Τι είναι η προποφόλη

Σύμφωνα με τον ελληνικό οδηγό φαρμάκων «Γαληνός», η προποφόλη είναι ένα γενικό αναισθητικό βραχείας δράσης που χαρακτηρίζεται από ταχεία έναρξη δράσης. Η ανάνηψη από την αναισθησία είναι συνήθως ταχεία. Ο μηχανισμός δράσης, όπως συμβαίνει με όλα τα γενικά αναισθητικά, είναι σε μικρό βαθμό κατανοητός. Ωστόσο, η προποφόλη πιστεύεται ότι προκαλεί τις ηρεμιστικές/αναισθητικές επιδράσεις της μέσω της θετικής ρύθμισης της ανασταλτικής λειτουργίας του νευροδιαβιβαστή γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στους διάυλους των GABA A υποδοχέων που ελέγχονται από τον προσδέτη.

Ενδείκνυται για την εισαγωγή και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια διαγνωστικών ή χειρουργικών επεμβάσεων (μόνη της ή σε συνδυασμό με τοπική/περιοχική αναισθησία) σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη άνω των 40 ημερών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την καταστολή διασωληνωμένων ασθενών υπό τεχνητό αερισμό στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ένδειξη που αφορά άτομα άνω των 16 ετών.

Από φαρμακοδυναμική άποψη, η χορήγησή της συνοδεύεται συνήθως από πτώση της μέσης αρτηριακής πίεσης και μικρές αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, ενώ φαρμακοκινητικά η μείωση της συγκέντρωσής της ακολουθεί μοντέλο τριών διαμερισμάτων με πολύ γρήγορη αρχική φάση κατανομής. Τέλος, τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο όσον αφορά τη φαρμακολογική ασφάλεια, τη γονοτοξικότητα και την τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων.

Η προποφόλη πρέπει να χορηγείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας σε περιβάλλον παρακολούθησης λόγω κινδύνων όπως η αναπνευστική καταστολή και η χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση). Τα ζωτικά σημεία παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση.