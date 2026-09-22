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Ένας έμπειρος ιατρός, ερευνητής και αθλητής, ο Γιώργος Τσιάνος, ως σταθερό ανθρώπινο υποκείμενο και επιχειρησιακός άξονας. Ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Τσιάνος θα ξεκινήσει από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, θα περάσει από το υψηλότερο για να φτάσει έως το νοτιότερο σημείο της χώρας και της Ευρώπης. Διασχίζοντας και τις 13 περιφέρειες, θα διατρέξει τη χώρα μέσα από την εναλλαγή πέντε αθλημάτων: ποδηλασίας, κολύμβησης, ορειβασίας, τρεξίματος και ιστιοπλοΐας, με τη συμμετοχή σπουδαίων συναθλητών και διακεκριμένων ερευνητών, την υποστήριξη εξειδικευμένης ομάδας συνοδείας και τη συμβολή ενός ευρύτερου δικτύου καταρτισμένων συνεργατών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AMPHIBIAN;

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Το AMPHIBIAN είναι ένα αθλητικό, διεπιστημονικό και τεχνολογικό εγχείρημα, όπου ο αθλητισμός συναντά την ιατρική, την επιστήμη και την έρευνα της ανθρώπινης επιτέλεσης μέσα στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου, για 12 επιχειρησιακές ημέρες. Σε αυτή τη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα γίνεται το βασικό εργαστήριο έρευνας, παρατήρησης και μέτρησης, σε άμεση σχέση με το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, τα δεδομένα της ανθρώπινης φυσιολογίας και την επιστημονική τους ερμηνεία. Η δράση ξεκινά από το όραμα και τη βιωματική, επιστημονική και επιχειρησιακή εμπειρία του Γιώργου Τσιάνου και εξελίσσεται, μέσα από τη συνεργασία αθλητών, επιστημόνων, τεχνολόγων και ομάδων πεδίου, σε ένα συλλογικό εγχείρημα.

Το AMPHIBIAN μετατρέπει την ανθρώπινη αθλητική απόδοση στο πεδίο σε ζωντανή επιστημονική γνώση. Η αθλητική διάσχιση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το επιχειρησιακό πλαίσιο που επιτρέπει να μελετηθούν η φυσιολογία, η κόπωση, η προσαρμογή, η αποκατάσταση και η επίδραση του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα δοκιμάζονται φορετές συσκευές, τηλεμετρία και συστήματα συλλογής και οπτικοποίησης δεδομένων.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχείρημα επιστήμης και τεχνολογίας πεδίου, σχεδιασμένο για να μελετήσει την ανθρώπινη φυσιολογία μέσα σε παρατεταμένη προσπάθεια, μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και επαναλαμβανόμενη ημερήσια καταπόνηση. Μέσα από φορετούς αισθητήρες, smart garments, συστήματα GPS, περιβαλλοντικές μετρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες, το εγχείρημα θα συλλέξει και θα συνδυάσει δεδομένα σχετικά με την ανθρώπινη φυσιολογία όπως η καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η οξυγόνωση, η γλυκαιμική δυναμική, η κίνηση, το παραγόμενο έργο, η κόπωση και η αποκατάσταση. Παράλληλα, δοκιμάζει αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν, να αποθηκευτούν, να οπτικοποιηθούν και να ερμηνευθούν αξιόπιστα σε πραγματικό χρόνο, παρά τους περιορισμούς της κίνησης, του καιρού, του νερού, του εδάφους και της ασταθούς συνδεσιμότητας.

Η επιστημονική αξία του AMPHIBIAN βρίσκεται στην ενοποίηση των βιολογικών, επιδοσιακών και περιβαλλοντικών σημάτων μέσα στο πραγματικό τους πλαίσιο, ενώ η τεχνολογική του αξία βρίσκεται στη δοκιμή ενός λειτουργικού μοντέλου τηλεμετρίας εκτός εργαστηρίου. Ως proof of concept, το εγχείρημα διερευνά πώς η επιστήμη, οι φορετές τεχνολογίες και η ψηφιακή επικοινωνία μπορούν να συνδεθούν για να υποστηρίξουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση υγείας, την επιχειρησιακή ασφάλεια, την έρευνα, την ανθρώπινη απόδοση και τη δημόσια κατανόηση της φυσιολογίας.

Η ΘΕΑΤΗ ΚΑΙ Η ΑΘΕΑΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

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Η γεωγραφική πορεία, από το Ορμένιο με σκοπό να καταλήξει στη Γαύδο, αποτελεί τη θεατή διαδρομή του AMPHIBIAN. Η αθέατη διαδρομή αφορά τη συνεχή μεταβολή των παραμέτρων της ανθρώπινης φυσιολογίας, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό πλάνο, τη διαδοχή των διαφορετικών μορφών προσπάθειας και τις εκάστοτε συνθήκες πεδίου μέσα στις οποίες θα βρίσκεται καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά στο https://amphibian.online την αθλητική διαδρομή από το βορειότερο στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα θα παρακολουθεί και τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκειά της: πώς επηρεάζονται η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία, η θερμορύθμιση, η γλυκαιμική δυναμική, η κόπωση, η αποκατάσταση και η ικανότητα συνέχισης υπό επαναλαμβανόμενο φορτίο. Δημόσια επιστήμη: Τα δεδομένα μεταφράζονται με ακρίβεια σε μια εμπειρία που διαφορετικά κοινά μπορούν να κατανοήσουν.

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Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γύρω από αυτόν τον ερευνητικό πυρήνα έχει συγκροτηθεί ένα συλλογικό και διεπιστημονικό έργο, με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, τεχνολόγων, σπουδαίων συναθλητών και εξειδικευμένων συνεργατών πεδίου. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την ασφάλεια, την επιχειρησιακή υλοποίηση και την επιστημονική αξιοπιστία του εγχειρήματος. Συλλογική νοημοσύνη: Η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο προϋπόθεση υλοποίησης, αλλά μέρος του ίδιου του νοήματος του AMPHIBIAN. Διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και ικανότητες συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

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Μέσα από το AMPHIBIAN, ο Γιώργος Τσιάνος και η διεπιστημονική του ομάδα συλλέγουν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα πεδίου, διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον, την τεχνολογία, τον χρόνο και το απρόβλεπτο. Στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός λειτουργεί, ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται σε συνθήκες διαρκούς μεταβολής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το AMPHIBIAN αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιστημονική καταγραφή βιομετρικών δεδομένων. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και μέσω χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για την Πράξη «Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, Β΄ Φάση» με στόχο την προώθηση και ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου έργου υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας.

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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – Γεώργιος Τσιάνος

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Ο Γεώργιος Τσιάνος γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Θεσσαλία. Ολοκλήρωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Φλόριντα των ΗΠΑ. Σπούδασε ανθρώπινη φυσιολογία (BA) στο πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (MSc) στην ανθρώπινη φυσιολογία σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες στο King’s College London στην Αγγλία. Τον διδακτορικό του τίτλο (PhD) απέκτησε στη Σκωτία από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και εξειδικεύτηκε στην ανθρώπινη φυσιολογία στο υψόμετρο και το ψύχος, έχοντας ολοκληρώσει ερευνητικό έργο στα βουνά της Σκωτίας, των Eυρωπαϊκών Άλπεων και των Ιμαλαΐων στην Ασία.

Στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ολοκλήρωσε σπουδές στην Ιατρική Σχολή (MD) και εκπαιδεύτηκε στους τομείς της γενικής ιατρικής, ιατρικής επειγόντων περιστατικών και χειρουργικής τραύματος, αποκτώντας εμπειρία στη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ελλάδα. Έχει ειδικευτεί στη Γενική Ιατρική. Είναι πιστοποιημένος στην ιατρική αποστολών και την ταξιδιωτική ιατρική, και διατηρεί ενεργή συμμετοχή στον ερευνητικό τομέα. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα Highlands της Σκωτίας σε απόμακρες και απομονωμένες περιοχές, και σε αποστολές σε όλον τον κόσμο. Είναι επίτιμος διδάσκων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκει ανθρώπινη φυσιολογία σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Δίνει κεντρικές ομιλίες σε εκδηλώσεις του επιχειρηματικού, ιατρικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού τομέα.

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Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – Γεώργιος Τσιάνος

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ξεκίνησε τον αθλητισμό από τον χώρο της κολύμβησης και διακρίθηκε στις πισίνες. Συμμετείχε με την εθνική ομάδα σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα υπήρξε πανελληνιονίκης, κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ και βαλκανιονίκης. Καθιερώθηκε στον χώρο της υπερμαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και είναι ο πρώτος Έλληνας που έλαβε μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Έχει λάβει μέρος σε διοργανώσεις ανά την υφήλιο διασχίζοντας λίμνες, ποτάμια, θάλασσες και ωκεανούς.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΥ: Το έτος 2011 κολύμπησε ασταμάτητα από την Πελοπόννησο μέχρι τις ακτές των Χανίων στην Κρήτη, απόσταση 101 χλμ., σε 28 ώρες και 16 λεπτά. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που διέσχισε κολυμπώντας το ανοιχτό Αιγαίο πέλαγος.

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ: Στον χώρο της ορειβασίας, οι πρώτες του αναβάσεις πραγματοποιήθηκαν στον Όλυμπο και στο όρος Φούτζι της Ιαπωνίας. Ακολούθησαν πολλές ακόμη στα Βραχώδη Όρη του Καναδά, στις Ευρωπαϊκές Άλπεις, στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, στα Ιμαλάια του Θιβέτ και του Νεπάλ, στα Όρη του Άτλαντα στο Μαρόκο και στα Highlands της Σκωτίας.

ΕΒΕΡΕΣΤ: Το 2004 συμμετείχε στην πρώτη επιτυχημένη ελληνική ορειβατική αποστολή στο Έβερεστ, «Hellas Everest 2004», ως επιστημονικός σύμβουλος, υπεύθυνος πρώτων βοηθειών και ορειβατικό μέλος. Κατόρθωσε να γίνει ο πρώτος Έλληνας ορειβάτης που έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ, την υψηλότερη κορυφή του κόσμου (8.848 μ.), από τη βόρεια διαδρομή του Θιβέτ. Το έτος 2019, ως μέλος βρετανικής αποστολής και με τον παράλληλο ρόλο του γιατρού αποστολής, ανέβηκε στο Έβερεστ επιτυχώς για δεύτερη φορά.

ΜΑΓΧΗ: Ορόσημο στην καριέρα του στη μαραθώνια κολύμβηση αποτελεί ο διάπλους της Μάγχης, απόσταση 34 χλμ. από την Αγγλία στη Γαλλία, το έτος 2000, σε 9 ώρες και 20 λεπτά, ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά και επίδοση για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Rolex από την κολυμβητική ομοσπονδία της Μάγχης.

ΣΑΧΑΡΑ: Το έτος 2015 ολοκλήρωσε με επιτυχία τον υπερμαραθώνιο δρόμου Marathon des Sables, ο οποίος λαμβάνει χώρα στη Σαχάρα και έχει χαρακτηριστεί από το Discovery Channel ως ένας από τους δυσκολότερους υπερμαραθώνιους αγώνες στη Γη. Πρόκειται για έναν αυτοϋποστηριζόμενο αγώνα έξι ημερών και συνολικής απόστασης 250 χιλιομέτρων. Κάθε συμμετέχων πρέπει να μεταφέρει μόνος του, χωρίς υποστήριξη ή εξωτερική βοήθεια, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τροφή του από την αρχή έως το τέλος της διαδρομής.

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ: Το 2023, στο πλαίσιο του ιατρικού του ρόλου σε αποστολή στην Ανταρκτική, κολύμπησε στα παγωμένα νερά του Νότιου Ωκεανού, καταγράφοντας παράλληλα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού στις ακραίες συνθήκες του υδάτινου περιβάλλοντος.

ICE -WATER -FIRΕ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Marathon des Sables, την ανάβαση στο Έβερεστ και την κολυμβητική διάσχιση της Μάγχης, ο Γεώργιος Τσιάνος έγινε ο πρώτος άνθρωπος παγκοσμίως που ολοκλήρωσε το εγχείρημα «Ice Water Fire», το οποίο αποτελείται από τρεις από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις του πλανήτη σε διαφορετικά και ακραία περιβάλλοντα.