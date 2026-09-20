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Ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι ένας από τους παίκτες της νέας σεζόν του Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Το τρέιλερ με την παρουσία του προέδρου των Δημοκρατών δημοσιεύθηκε αρχικά στην Κύπρο, από το Omega Channel, το οποίο συνεργάζεται με το Star Channel και προβάλλει καθημερινά αρκετές από τις εκπομπές του ελληνικού καναλιού.

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Η νέα σεζόν του Cash or Trash κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και στο τρέιλερ ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίζεται να μπαίνει στον χώρο όπου διεξάγεται το παιχνίδι και να λέει:

«είμαι ο Στέφανος Κασσελάκης, έρχομαι στο Cash or Trash για έναν εξαιρετικό σκοπό».

Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας το αντικείμενο που θα θέσει προς δημοπρασία, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει:

«θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη».

Η εμφάνισή του στο τηλεπαιχνίδι αναμένεται να ξεχωρίσει στη νέα σεζόν, με το τρέιλερ να δίνει μια πρώτη γεύση από τη συμμετοχή του.