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Οι συζητήσεις των υπευθύνων της παραγωγής με τη διοίκηση του σταθμού εξελίσσονται θετικά και αναμένεται σύντομα η οριστική συμφωνία.

Η υλοποίηση του τηλεοπτικού εγχειρήματος εξαρτάται από την εξασφάλιση των απαραίτητων χορηγιών για τη στήριξη της εκπομπής.

Σε περίπτωση που το Vitality βγει τελικά στον αέρα, η Ιωάννα Σρόιτερ θα παραμείνει μέλος της τηλεοπτικής ομάδας αναλαμβάνοντας τα θέματα ομορφιάς.

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Μετά το τέλος της συνεργασίας της στα μέσα της περσινής σεζόν με το Action24 και τις φημολογούμενες διαπραγματεύσεις της με τον ΑΝΤ1, η Ελένη Πετρουλάκη είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN προκειμένου να συνεχίσει εκεί η εκπομπή Vitality που είχε αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο τηλεοπτικό κοινό.



To Vitality είχε μάλιστα χαρακτηριστεί ως «ένα τηλεοπτικό ταξίδι στον κόσμο της Υγείας και της Ευεξίας», δύο έννοιες που τελευταία είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Οι συζητήσεις των ανθρώπων της Παραγωγής της εκπομπής με τη διοίκηση του OPEN «βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο», όπως αναφέρει πηγή από τον σταθμό, και αναμένεται να πάρει γρήγορα το πράσινο φως με την προϋπόθεση θα υπογράψουν οι απαραίτητοι χορηγοί που θα στηρίξουν την υλοποίησή της.

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Στην εκπομπή της Ελένης Πετρουλάκη, τα θέματα ομορφιάς είχε αναλάβει η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα, η οποία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην ομάδα του Vitality αν βγει τελικά στον αέρα του OPEN.

«Θέλω να νιώθω καλά στην ηλικία που είμαι!» έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή της η Ελένη Πετρουλάκη. «Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, με τις ορμονικές αλλαγές, την εμμηνόπαυση, τις γέννες που έχει περάσει το σώμα μου και μια απαιτητική καθημερινότητα, χρειάζεται κι εγώ να προσπαθώ κάθε μέρα για να διατηρώ το βάρος μου, την ενέργεια και την ευεξία μου!

Δεν είναι εύκολο ούτε για εμένα! Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Έχω αδυναμίες, έχω σκαμπανεβάσματα, έχω μέρες που κουράζομαι και μέρες που δεν έχω την ίδια διάθεση ή και καθόλου διάθεση…

Αυτό όμως που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι να ακούω το σώμα μου. Δεν πιστεύω στις στερήσεις, στις εξαντλητικές δίαιτες ή στην υπερβολή. Πιστεύω στη συνέπεια και στον τρόπο ζωής.

Να ξυπνάω με ενέργεια και καλή διάθεση. Να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα, να μην πονάω, να έχω δύναμη και να ανταποκρίνομαι σε μια απαιτητική καθημερινότητα. Γιατί το σώμα μας δεν είναι κάτι που απλώς «κουβαλάμε» μέσα στη ζωή. Είναι το σπίτι μας. Και αξίζει να νιώθουμε καλά μέσα σε αυτό».

Μίλα Ίβιτς: Η viral ανάρτηση της κόρης της Ελένης Πετρουλάκη

Πριν από λίγες μέρες, η 19χρονη κόρη της Ελένης Πετρουλάκη, Μίλα Ίβιτς, που σπουδάζει στο Λος Άντζελες με αθλητική υποτροφία εξαιτίας των διακρίσεών της στο ποδόσφαιρο, έκανε μια ανάρτηση που της χάρισε χιλιάδες νέους followers και μάλιστα έγραψαν για εκείνη ότι είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές νέες αθλήτριες των ΗΠΑ.

Μάλιστα στα τέλη του καλοκαιριού, η Ελένη Πετρουλάκη είχε ταξιδέψει μαζί με την κόρη της στην Καλιφόρνια προκειμένου να τη βοηθήσει να προσαρμοστεί καλύτερα στη νέα της ζωή. Όσο για τη δίδυμη αδελφή της, Δωροθέα, έχει ξεκινήσει τις σπουδές της στην Κύπρο.