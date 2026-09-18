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Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος πολιτών και εκπροσώπους βασιλικών οίκων από ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελώντας ένα σημαντικό κοσμικό και διπλωματικό γεγονός για την εποχή.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για το γάμο του ζεύγους συνεχίστηκαν με επίσημες δεξιώσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στο κτήμα Τατοΐου.

Το ζευγάρι απέκτησε συνολικά πέντε παιδιά, με την πρωτότοκη κόρη τους, πριγκίπισσα Αλεξία, να γεννιέται τον Ιούλιο του 1965 στο Μον Ρεπό.

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Στις 18 Σεπτεμβρίου 1964, ο γάμος του 24χρονου βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄ της Ελλάδας με την 18χρονη πριγκίπισσα Άννα-Μαρία της Δανίας, ο οποίος τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, τοποθετούσε την Αθήνα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

«Όταν πήρα το θάρρος να ζητήσω από τον αείμνηστο βασιλιά της Δανίας [τον πατέρα της] το χέρι της κόρης του, δεν περίμενα με τίποτα ότι θα κατέληγα κλειδωμένος στην τουαλέτα! Έφυγε παίρνοντας μαζί του το κλειδί για να βρει τη μελλοντική μου πεθερά και να της ζητήσει τη γνώμη της» είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια μετά ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.

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Βασιλικός γάμος: Το τελετουργικό και η παρουσία των επισήμων

Η τελετή συγκέντρωσε πλήθος πολιτών στους δρόμους της πρωτεύουσας που παρακολούθησαν την πομπή. Η νύφη έφτασε συνοδευμένη από τον πατέρα της, φορώντας λευκό μεταξωτό νυφικό του οίκου Jørgen Bender και το παραδοσιακό οικογενειακό διάδημα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος παρέστη φορώντας τη στρατιωτική του στολή.

Ο γάμος συγκέντρωσε εκπροσώπους βασιλικών οίκων και αρχηγούς κρατών από ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις γαλαζοαίματων της εποχής.

Ο γάμος του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας είχε συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον εκείνη την εποχή.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις

Μετά το μυστήριο, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με επίσημες δεξιώσεις. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκδηλώσεις στο κτήμα Τατοΐου, καθώς και δεξιώσεις φιλοξενίας για τους ξένους προσκεκλημένους, ενισχύοντας τον διπλωματικό και κοσμικό χαρακτήρα του γεγονότος για την ελληνική πρωτεύουσα.

«Θυμάμαι τόσο καλά να μπαίνω στη Μητρόπολη κρατώντας το χέρι του πατέρα μου. Ήμουν τόσο περήφανη που έγινα σύζυγός σου, τόσο περήφανη που έγινα Ελληνίδα και τόσο τρελά ευτυχισμένη» ομολογούσε χρόνια αργότερα η Άννα Μαρία.

Λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των βασιλικών του καθηκόντων, ο Κωνσταντίνος παντρεύτηκε την Πριγκίπισσα Άννα-Μαρία, μικρότερη κόρη του Βασιλέως Φρειδερίκου Θ΄ της Δανίας, την οποία είχε πρωτογνωρίσει ως διάδοχος το 1959 σε μια στάση στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σουηδία και τη Νορβηγία. Της απηύθυνε πρόταση γάμου ενώ και οι δύο έκαναν διακοπές με ιστιοπλοϊκό στη Νορβηγία.

Το πρώτο τους παιδί, η Πριγκίπισσα Αλεξία, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1965 στην οικία Μoν Ρεπό στην Κέρκυρα – το ίδιο σπίτι όπου είχε γεννηθεί και ο Δούκας του Εδιμβούργου το 1921. Ο Διάδοχος Παύλος γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1967, ο Πρίγκιπας Νικόλαος την 1η Οκτωβρίου του 1969, η Πριγκίπισσα Θεοδώρα στις 9 Ιουνίου του 1983 και ο Πρίγκιπας Φίλιππος στις 26 Απριλίου του 1986.

(Πηγή φωτογραφιών: www.greekroyalfamily.gr)