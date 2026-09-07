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Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης παρουσία αυξημένων μέτρων ασφαλείας για την προστασία του ζευγαριού.

Το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική σχέση, επισφράγισε με αυτόν τον τρόπο την κοινή του πορεία.

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Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση τους.

Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια ντύθηκε για πρώτη φορά νυφούλα και παντρεύτηκε τον σύντροφό της το απόγευμα της Κυριακής (06.09.2026), σε μια ρομαντική τελετή στη Θεσσαλονίκη.

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Η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ενώσει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας λίγο πριν τις 20:00.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άγγελου Λαμπίδη για το tlife.gr, το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, ενώ για την προστασία του ζευγαριού είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο Μιχάλης Τουρατζίδης, μουσικός παραγωγός και δημιουργός πολλών από τις μεγάλες επιτυχίες της Ιουλίας Καλλιμάνη, έχει σταθεί στο πλευρό της και στην επαγγελματική της πορεία. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον άνθρωπό της.

«Ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, είναι ο άνθρωπός μου. Πίστεψε σε μένα παραπάνω απ’ ό,τι εγώ η ίδια. Με βοήθησε να μην έχω απωθημένα. Μου είπε “όταν σταματήσεις να έχεις απωθημένα, όταν σταματήσεις να λες ‘γιατί όχι εγώ;’, θα έρθει”. Και, πραγματικά, όπως μου τα είπε έγιναν. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

Χρειάστηκε να πάω σε πνευματικό για να πάρω βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πήγα σε έναν παππούλη που μου σύστησε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά πήγα για να μου διαβάσει μια ευχή, και πλέον έχει γίνει ο πνευματικός μου. Είναι ο πατήρ Αστέριος», είχε δηλώσει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο «Secret», τον Νοέμβριο του 2024.

Πλέον, το ζευγάρι έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του, με την Ιουλία Καλλιμάνη να ξεκινά και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της στο πλευρό του Μιχάλη Τουρατζίδη.

Ιουλία Καλλιμάνη-Μιχάλης Τουρατζίδης-Σταύρος Βουτυράκος