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Το ζευγάρι, που έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, γιόρτασε το γεγονός με δεξίωση στο Harry's Bar, έχοντας στο πλευρό του στενούς συγγενείς και φίλους.

Η νύφη επέλεξε ένα ιδιαίτερο bridal look με λευκό σακάκι και μίνι φούστα, απορρίπτοντας το παραδοσιακό μακρύ νυφικό για την ημέρα του γάμου της.

Η Ιζαμπέλ Γκετί δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της τέχνης και της μουσικής, επιλέγοντας να χαράξει τη δική της πορεία μακριά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς της.

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Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της άνοιξε η Ιζαμπέλ Γκετί, η απόγονος της οικογένειας του θρυλικού μεγιστάνα του πετρελαίου Τζ. Πολ Γκετί, καθώς παντρεύτηκε τον Βρετανό χρηματιστή Φάρις ΜακΚίνον στο Λονδίνο.

Η 32χρονη κληρονόμος και ο 41χρονος σύντροφός της αντάλλαξαν όρκους την Πέμπτη στο Chelsea Old Town Hall, έχοντας στο πλευρό τους στενούς συγγενείς και φίλους. Ακολούθησε δεξίωση στο περίφημο Harry’s Bar στο Mayfair, ένα από τα γνωστά private members’ clubs της βρετανικής πρωτεύουσας.

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Το ζευγάρι έχει ήδη δημιουργήσει οικογένεια, καθώς απέκτησε τον γιο του, Βίγκο, στα τέλη του 2025. Ο μικρός ήταν μάλιστα παρών στον γάμο και φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά του πατέρα του καθώς οι νεόνυμφοι έβγαιναν από το δημαρχείο.

Το κομψό μίνι bridal look της Ιζαμπέλ

Η Ιζαμπέλ επέλεξε για την ιδιαίτερη ημέρα ένα λευκό, εφαρμοστό σακάκι με κρόσσια και ασορτί μίνι φούστα, αφήνοντας στην άκρη το παραδοσιακό μακρύ νυφικό.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα λευκό καπέλο τύπου pillbox και εντυπωσιακές γόβες σε έντονο μπλε χρώμα. Ο Φάρις ΜακΚίνον, από την πλευρά του, φόρεσε μπλε σταυρωτό κοστούμι και εμπριμέ γραβάτα.

Το συγκεκριμένο look ξεχώρισε και στον βρετανικό Τύπο, με το AOL/Yahoo News να εστιάζει στην επιλογή της να παντρευτεί με μίνι φούστα, θυμίζοντας ότι παρόμοια επιλογή έχουν κάνει στο παρελθόν και άλλες γνωστές νύφες.

Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι έφυγαν με μια vintage μαύρη Rolls-Royce convertible, ενώ οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν στη δεξίωση με ένα ιδιωτικά μισθωμένο κόκκινο Routemaster, το χαρακτηριστικό διώροφο λεωφορείο του Λονδίνου.

Στο Harry’s Bar, τα τραπέζια ήταν στολισμένα με ροζ λουλούδια, ενώ οι καλεσμένοι είχαν στη διάθεσή τους φωτογραφικές μηχανές στιγμιαίας εκτύπωσης για να κρατήσουν αναμνήσεις από τη βραδιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, άνθρωπος από το περιβάλλον του ζευγαριού χαρακτήρισε την ημέρα «όμορφη» και εξέφρασε τη χαρά όλων για τους νεόνυμφους.

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Από το πάρτι στην Κοπεγχάγη στον γάμο του Λονδίνου

Ο γάμος ήρθε περίπου δύο μήνες μετά το bachelorette πάρτι της Ιζαμπέλ στην Κοπεγχάγη.

Η μέλλουσα τότε νύφη είχε ταξιδέψει στη Δανία μαζί με φίλες της, με την παρέα να κάνει βόλτα με σκάφος στο λιμάνι. Σε στιγμιότυπα από το ταξίδι, η Ιζαμπέλ εμφανιζόταν με λευκό πέπλο, ενώ οι φίλες της φορούσαν μάσκες με το πρόσωπο του Φάρις ΜακΚίνον.

Η ίδια είχε ποζάρει από την Κοπεγχάγη σε μια εμφάνιση που άφηνε να εννοηθεί ότι επρόκειτο για το bachelorette της, κάτι που είχε καταγράψει και η Vanity Fair τον Ιούλιο.

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Μια οικογένεια με τεράστια περιουσία και δραματική ιστορία

Ο γάμος της Ιζαμπέλ αποτελεί μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη στιγμή για μια οικογένεια που, παρά την τεράστια οικονομική της δύναμη, έχει συνδεθεί επί δεκαετίες με ορισμένες από τις πιο γνωστές προσωπικές τραγωδίες στην ιστορία των μεγάλων αμερικανικών δυναστειών.

Ο προπάππους της Ιζαμπέλ, Τζ. Πολ Γκετί, δημιούργησε την αυτοκρατορία της Getty Oil και υπήρξε για ένα διάστημα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Ίσως η πιο γνωστή ιστορία της οικογένειας είναι εκείνη του εγγονού του, Τζον Πολ Γκετί III, ο οποίος απήχθη στη Ρώμη τον Ιούλιο του 1973, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Οι απαγωγείς ζήτησαν αρχικά λύτρα 17 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο παππούς του αρνήθηκε αρχικά να πληρώσει, φοβούμενος ότι μια υποχώρηση θα καθιστούσε στόχο και τα υπόλοιπα εγγόνια του.

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Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν οι απαγωγείς έστειλαν σε ιταλική εφημερίδα έναν φάκελο που περιείχε μια τούφα από τα μαλλιά του εφήβου και το κομμένο αυτί του. Τελικά καταβλήθηκαν 2,2 εκατομμύρια δολάρια και ο Τζον Πολ Γκετί III απελευθερώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ύστερα από περίπου πέντε μήνες ομηρίας.

Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και το 1981 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε βαριά ανάπηρο. Πέθανε το 2011, σε ηλικία 54 ετών.

Η οικογενειακή ιστορία περιλαμβάνει και άλλες απώλειες. Ο Τίμοθι Γκετί, ο μικρότερος γιος του Τζ. Πολ Γκετί, πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο σε ηλικία μόλις 12 ετών, το 1958. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1971, η Ταλίθα Γκετί, ηθοποιός, μοντέλο και σύζυγος του Τζον Πολ Γκετί Jr., πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 30 ετών.

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Η ιστορία της οικογένειας έχει αποτελέσει και υλικό για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η απαγωγή του Τζον Πολ Γκετί III βρέθηκε στο επίκεντρο της ταινίας «All the Money in the World» του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τον Κρίστοφερ Πλάμερ στον ρόλο του Τζ. Πολ Γκετί, αλλά και της σειράς «Trust», όπου τον μεγιστάνα υποδύθηκε ο Ντόναλντ Σάδερλαντ.

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Κληρονόμος δύο μεγάλων επιχειρηματικών δυναστειών

Η Ιζαμπέλ δεν προέρχεται μόνο από την οικογένεια Γκετί. Είναι κόρη του Κρίστοφερ Γκετί και της Πία Γκετί και, από την πλευρά της μητέρας της, εγγονή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ρόμπερτ Μίλερ, συνιδρυτή του DFS Group.

Αυτό σημαίνει ότι η Ιζαμπέλ συνδέεται συγγενικά και με την οικογένεια της Μαρί Σαντάλ Μίλερ, η οποία είναι παντρεμένη με τον Παύλο, διάδοχο της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Η Tatler έχει περιγράψει την Ιζαμπέλ ως μέλος μιας οικογένειας που συνδέεται ταυτόχρονα με δύο ισχυρές επιχειρηματικές δυναστείες.

Η ίδια, ωστόσο, έχει επιλέξει να χαράξει τη δική της πορεία μακριά από τον επιχειρηματικό κόσμο της οικογένειάς της.

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Η μουσική, η τέχνη και το επώνυμο Γκετί

Η Ιζαμπέλ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και επέστρεψε στη συνέχεια στο Λονδίνο, όπου ασχολήθηκε με τη μουσική και την τέχνη.

Είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Jean Marlow, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και ως καλλιτέχνις και επιμελήτρια. Μαζί με τη φίλη της Stephanie Cavalcanti ίδρυσε το 2023 την The Graduate Gallery, έναν χώρο που επικεντρώνεται στην προβολή ανερχόμενων καλλιτεχνών.

Έχει ασχοληθεί επίσης με το μόντελινγκ και έχει εμφανιστεί σε καμπάνιες και επιδείξεις μόδας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο το επώνυμό της επηρεάζει τις πρώτες εντυπώσεις που σχηματίζουν οι άλλοι για εκείνη.

«Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μια προκατάληψη πριν με γνωρίσουν – κοινωνικά ή επαγγελματικά. Αλλά αυτό είναι εντάξει, ελπίζω ότι μετά από λίγο φεύγει. Είναι απλά η οικογένειά μου», είχε δηλώσει.

Και τώρα, με τον γάμο της με τον Φάρις ΜακΚίνον και τον μικρό Βίγκο στο πλευρό τους, η Ιζαμπέλ Γκετί φαίνεται να γράφει ένα νέο, πολύ πιο προσωπικό κεφάλαιο στην ιστορία της οικογένειας.