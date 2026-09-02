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Viral έγινε ένας γάμος στις Φιλιππίνες που τελέστηκε κάτω από…ιδιαίτερες συνθήκες. Λόγω των μουσώνων που έπληξαν τη χώρα, το εσωτερικό μίας εκκλησίας είχε πλημμυρίσει.

Viral o γάμος σε πλημμυρισμένη εκκλησία

Η νύφη αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νυφικό της, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκόνοι των Φιλιππίνων. Βίντεο δείχνει την Λιάνε Γκαλάνγκ χαμογελαστή να κρατά το μπουκέτο λευκών λουλουδιών ενώ προχωρά στην εκκλησία, φαινομενικά ατάραχη από το νερό που την περιβάλλει.

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Τα στασίδια ήταν άδεια, αλλά είχαν διακοσμηθεί με πλαστικά λουλούδια. Η Λέιαν και ο γαμπρός, Γκίλμπερτ Τσίκο, ανακηρύχθηκαν σύζυγοι από τον εφημέριο της ενορίας.

Ο φωτογράφος γάμων Μίκο Ρέι Αλφόνσο είπε ότι η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει τη μεγάλη μέρα, καθώς τα νερά της πλημμύρας συνέχιζαν να ανεβαίνουν, αλλά εκείνοι ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν.

«Η ενορία τους είχε συμβουλεύσει να αναβάλουν τον γάμο λόγω της ανόδου των νερών της πλημμύρας. Ήταν δική τους απόφαση να προχωρήσουν», δήλωσε ο Αλφόνσο σύμφωνα με την Daily Mail. «Επειδή ήθελαν να το πραγματοποιήσουν, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να γίνει η μέρα ξεχωριστή», συμπλήρωσε. «Αγαπιούνται. Τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει την ένωσή τους», ανέφερε ο Αλφόνσο.

Οι εικόνες του γάμου, μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούνται από τον νοτιοδυτικό μουσώνα.