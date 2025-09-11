Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Άννα Μαρία το βράδυ της Τετάρτης μαζί με τους δύο μεγαλύτερους γιους της, Παύλο και Νικόλαο Ντε Γκρες, οι οποίοι δεν συνοδεύονταν από τις συζύγους τους.

Η Άννα Μαρία κάθισε στο θόκο μαζί με τον Νικόλαο ενώ ο Παύλος, αφού φωτογραφήθηκε μαζί τους μετακινήθηκε μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά στην 9η σειρά και κάθισε δίπλα στην πριγκίππισα Αλτζοχάρα της Σαουδικής Αραβίας που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την αδελφή του πατέρα του, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας.

Advertisement

Advertisement

Άννα Μαρία: Τιμάει τους Έλληνες σχεδιαστές

Για άλλη μια φορά, η 79χρονη Άννα Μαρία σχολιάστηκε θετικά για τις στιλιστικές τις επιλογές, επιλέγοντας πουκάμισο του ελληνικού οίκου Zeus +Dione, αξίας 550 ευρώ.

Η χτεσινή εμφάνιση των μελών της οικογένειας Ντε Γκρες, όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost από την περασμένη εβδομάδα, δεν ήταν καθόλου τυχαία αφού τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν αποκλειστικά για το αξιόλογο έργο της AURORA — του φιλανθρωπικού Σωματείου που στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και τις οικογένειές τους μέσω της προσφοράς στέγης, της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και της ενίσχυσης των μεγάλων μεταμοσχευτικών μονάδων μυελού των οστών της χώρας.

Στη συνέχεια ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε το παρών στο πριβέ δείπνο που παρέθεσε ο παραγωγός της παράστασης, Στέλιος Κωνσνταντινίδης για τους χορευτές του Simkin στο εστιατόριο «Αττικός» κάτω από την Ακρόπολη και αποχώρησε στις 2 τα ξημερώματα.

Ο Daniil Simkin, ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές κλασικού μπαλέτου της εποχής μας, επέστρεψε στο Ηρώδειο την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας τη νέα του παραγωγή The Athletes of the Gods, πλαισιωμένος από εντεκα κορυφαίους χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, σε μια μοναδική φιλανθρωπική βραδιά που ενθουσίασε το κοινό

Μια δίωρη αξέχαστη εμπειρία που συνδύασε το κλασικό και μοντέρνο ρεπερτόριο, τιμώντας την τέχνη του χορού και στηρίζοντας έναν σημαντικό σκοπό.

Ο Daniil Simkin στη σκηνή του Ηρωδείου.

Η παράσταση περιελάμβανε ένα πανοραμικό ταξίδι μέσα από χορογραφικά αριστουργήματα, ερμηνευμένα από διεθνώς καταξιωμένους étoiles, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.