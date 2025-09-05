Μπορεί ο Παύλος Ντε Γκρες να ταξίδεψε στην Αμερική με αφορμή τη βάφτιση του ανιψιού του με νονά την κόρη του Ολυμπία, αλλά πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες μέρες (αν όχι ήδη τώρα) θα βρεθεί ξανά στην Αθήνα πιθανόν μαζί με τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μαζί με τη μητέρα του, Άννα Μαρία, που πέρασε τις διακοπές της στο καλοκαιρινό παλάτι της βασιλικής οικογένειας της Δανίας, και φυσικά με τον αδελφό του Νικόλαο και τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Το περασμένο Ιούνιο η οικογένεια Ντε Γκρες είχε ποζάρει κάτω από το πορτρέτο της προγιαγιάς τους Βασίλισσας Όλγας με την συνδρομή της οποίας ιδρύθηκε το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός πριν από 144 χρόνια (greekroyalfamily.gr)

Η οικογένεια Ντε Γκρες έχει λάβει επίσημη πρόσκληση να παρευρεθεί την προσεχή Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στη χορευτική παράσταση Simkin and the Stars – Αthletes of the Gods.

Ο Daniil Simkin, ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές κλασικού μπαλέτου της εποχής μας, επιστρέφει στο Ηρώδειο, πλαισιωμένος από εντεκα κορυφαίους χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, σε μια μοναδική φιλανθρωπική βραδιά.

Μια αξέχαστη εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό και μοντέρνο ρεπερτόριο, τιμώντας την τέχνη του χορού και στηρίζοντας έναν σημαντικό σκοπό. Η παράσταση θα περιλαμβάνει ένα πανοραμικό ταξίδι μέσα από χορογραφικά αριστουργήματα, ερμηνευμένα από διεθνώς καταξιωμένους étoiles, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Το Σωματείο που στηρίζουν οι Ντε Γκρες

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν αποκλειστικά για το αξιόλογο έργο της AURORA του φιλανθρωπικού Σωματείου στο οποίο είναι μέλος ο Παύλος Ντε Γκρες και στηρίζει ασθενείς με λευχαιμία και τις οικογένειές τους μέσω της προσφοράς στέγης, της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και της ενίσχυσης των μεγάλων μεταμοσχευτικών μονάδων μυελού των οστών της χώρας.