Νονά έγινε η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, Ολυμπία Ντε Γκρες, το περασμένο Σαββατοκύριακο στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης. Η 29χρονη κληρονόμος βάφτισε τον ανιψιό της που πήρε το χριστιανικό όνομα Θεόδωρος, ενώ το παρών έδωσαν, εκτός από τους γονείς της και τα μικρότερα αδέλφια της, Αλέξιος,, Αχιλλέας, Οδυσσέας και Αριστείδης.

«Η Βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου Γκετί, γιος του ανιψιού μου Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννα Γκετί. Νονοί Ολυμπία & Κόνραντ» έγραψε ο Παύλος Ντε Γκρες στην άναρτησή του. «Σας ευχαριστούμε Πατέρα Άλεξ και Πρεσβυτέρα για την όμορφη λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

Ο Ρόμπερτ Μαξιμιλιανός είναι γιος της αδερφής της Μαρί Σαντάλ, Πία Μίλερ, και του Κρίστοφερ Γκετί, ενώ ο Κόνραντ Γκετί είναι ο μικρότερος αδελφός του πατέρα του νεοφώτιστου. Η οικογένεια Γκετί είναι μία από τις πιο πλούσιες της Αμερικής καθώς σύμφωνα με το Forbes πριν από δέκα χρόνια άγγιζε τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια,

Ολυμπία Ντε Γκρες: Με φόρεμα αξίας 12.890 ευρώ

Αυτό που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση στις φωτογραφίες που δημοσίευσε αρχικά η μητέρα της, Μαρί Σαντάλ, ήταν η δημιουργία, από τη νέα συλλογή της Garbiela Hearst, που επέλεξε η 29χρονη κόρη της, καθώς η αξία του φορέματος ανέρχεται στα 12.890 ευρώ.

Εξάλλου η Ολυμπία Ντε Γκρες, που έχει ως βάση της Νέα Υόρκη, στο εξωτερικό εξακολουθεί να διατηρεί τον τίτλο της πριγκίπισσας έχει στο βιογραφικό της συνεργασίες με παγκόσμιους οίκους οίκους μόδας, όπως ο Louis Vuitton και o Bulgari.