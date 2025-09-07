Η Ιωάννα Μαλέσκου με τον Κωνσταντίνο Δανιά από τον φακό του ΟΚ!

Και ενώ οι φήμες σχετικά με τον χωρισμό της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά είχαν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες (ειδικά μετά τη συνέντευξη της παρουσιάστριας του OPEN TV στο περιοδικό ΟΚ!), το απόγευμα της Κυριακής το ζευγάρι έκανε μαζί είσοδο στο πάρτι για τη βάφτιση της κόρης τους που πήρε το όνομα Μαρίλια.

Η είσοδος του ζευγαριού με τη νεοφώτιστη έγινε με το τραγούδι του Bruno Mars και της Rose, APT (Instagram/artsitas).

Οι ευτυχισμένοι γονείς με τη νεοφώτιστη και τους νονούς.

Το μενού του εορταστικού δείπνου.

Τα βαφτιστικά της μικρής Μαρίλιας Δανιά.

Μία εβδομάδα πριν από τη «μυστική» βάφτιση, η Ιωάννα Μαλέσκου πόζαρε στην παραλία με την κόρη της που γεννήθηκε στις 5/5/2023.

«Ήταν πολύ χαρούμενοι, έδειχναν ευτυχισμένοι, τίποτα δεν φανέρωνε ότι έχουν χωρίσει» λέει στη HuffPost άνθρωπος που ήταν εκεί. Παρόλα αυτά, οι ρεπόρτερ που περίμεναν το ζευγάρι στον «Πολυχώρο Ονείρων» λένε ότι έφτασαν χωριστά, ενώ η Ιωάννα Μαλέσκου δεν πόζαρε στους φωτογράφους που την περίμεναν, ούτε επιθυμούσε να κάνει δηλώσεις.

Η Έλενα Χριστοπούλου και ο Στέλιος Κουδουνάρης (NDP Photo)

Η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Ο κουμπάρος στον γάμο της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Η Άννα Ζηρδέλη με τον σύντροφό της, Άθα Παπαδόπουλο.

Η απουσία του συμπαρουσιαστή της Ιωάννας Μαλέσκου, Λάμπρου Κωνσταντάρα, ήταν δικαιολογημένη καθώς βρισκόταν στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά.

Μαλέσκου- Δανιάς: Τα ερωτηματικά και οι απαντήσεις

Στις 14 Φεβρουαρίου η Ιωάννα Μαλέσκου είχε παραθέσει δείπνο για τα γενέθλιά της σε εστιατόριο της Γλυφάδας για φίλους από τον χώρο των Media. Αισθητή ήταν τότε η απουσία του συζύγου της. Η απάντηση που είχε δώσει τότε ήταν ότι εκείνος έπρεπε να μείνει στο σπίτι με το μωρό, ενώ είναι γνωστή η αποστροφή του σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια προβολή από τον πρώτο καιρό της σχέσης τους το 2021.