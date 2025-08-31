Τον δεύτερο γιο της βάφτισε η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση μαζί με τον σύζυγό της Βύρωνα Βασιλειάδη. Ο νεοφώτιστoς πήρε το όνομα Λέων ενώ στο Ιερό Μυστήριο σύμφωνα με πληροφορίες, το παρών έδωσε εκτός από τη Μαριάννα Λάτση, ο Πάρης Κασιδόκωστας-Λάτσης μαζί με τη σύντροφό του, Τάμτα.

Αντί για δώρα, οι γονείς του νεοφώτιστου Λέοντα Βασιλειάδη, προτίμησαν να συγκεντρώσουν χρήματα για τις πληγείσες οικογένειες στη Γάζα, αφού η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση έχει εκφράσει δυναμικά τη στήριξή της στον Παλαιστινιακό λαό.

Στο τραπέζι της βάφτισης υπήρχε εντυπωσιακό show από drones.

Η ανάρτηση της ιδρύτριας του Save a greek stray , Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση, λίγες ώρες πριν από τη βάφτιση με τους δύο γιους της Νικόλα και Λέοντα.