Με πολύχρονη φιλία συνδέονται η Νίνα Φλορ και πριγκίπισσα Βεατρίκη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του περιοδικού Tatler, η 38χρονη Ελβετή βαθύπλουτη σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες και η 37χρονη βρετανίδα κόρη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον θα γίνουν πλέον και επίσημα «οικογένεια» αφού σήμερα, Παρασκευή, η Νίνα Φλορ βαφτίζει την κόρη της Βεατρίκης στο παλάτι του St’ James στο Λονδίνο.

Η μικρή θα πάρει μάλιστα το ελληνικό όνομα Αθηνά (Athena Elizabeth Rose). «Η Βεατρίκη είναι αποφασισμένη να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κόρη της, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει τη σημασία της στιγμής, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του πρώην δούκα και της δούκισσας του Γιορκ σε εκδήλωση της βασιλικής οικογένειας και πιθανώς η τελευταία φορά που θα πατήσει το πόδι του στο παρεκκλήσι του St’ James», δήλωσε πηγή του βασιλικού οίκου στην εφημερίδα Daily Mail.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της Εντουάρντο Μαπέλι Μότζι στον γάμο του Φίλιππου Ντε Γκρες και της Νίνα Φλορ στην Αθήνα το 2021.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, το παρών ήταν προγραμματισμένο να δώσουν οι γονείς της Βεατρίκης, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος, αν και ήταν καλεσμένος δεν θα παρευρεθεί εξαιτίας των τεταμένων σχέσεων με τον αδελφό του, Άντριου μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο Έπστιν, που τον ανάγκασαν να του στερήσει τους βασιλικούς του τίτλους.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της είναι επίσης γονείς της Σιένα, που γεννήθηκε το 2021, και του 9χρονου Γούλφι, γιου του Εντουάρντο από προηγούμενη σχέση του με την Αμερικανίδα αρχιτέκτονα και σχεδιάστρια, Ντάρα Χουάνγκ.

Ο Φίλιππος και η Νίνα Φλορ συμπλήρωσαν 4 χρόνια έγγαμου βίου στις 23 Οκτωβρίου.

Οι γονείς της νεοφώτιστης Αθηνάς Ελίζαμπεθ Ρόουζ, που γεννήθηκε πρόωρα τον περασμένο Ιανουάριο, έρχονται έτσι ακόμα πιο κοντά με την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που διατηρεί έτσι κι αλλιώς στενούς δεσμούς με την βρετανική βασιλική οικογένεια- ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει βαφτίσει τον μεγαλύτερο γιο του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, Κωνσταντίνο Αλέξιο.

«Πριγκίπισσα» Νίνα Φλορ

Μάλιστα στα βρετανικά Μέσα, η Νίνα Φλορ αποκαλείται «πριγκίπισσα της Ελλάδας και της Δανίας», ένα τίτλο που έχει εξάλλου υιοθετήσει και εκείνη όπως φαίνεται και από την υπογραφή της στην πρόσφατη ανακοίνωση της για το Επιστημονικό Κέντρο BCSS, που έχει ιδρύσει η ίδια με σκοπό τη μελέτη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.