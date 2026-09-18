Μετά τη συνεργασία τους στον ΑΝΤ1, η Μαρία Αντωνά μετακινήθηκε στο MEGA, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου υπέγραψε με την ΕΡΤ.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό πρόγραμμα του σαββατοκύριακου με την εκπομπή «MEGA Non Stop», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου.

Την παρουσίαση της εκπομπής αναλαμβάνουν ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά, η οποία αποτελεί την πρόσφατη προσθήκη στο δυναμικό της ομάδας.

Το νέο magazino θα εστιάζει στην επικαιρότητα και τις ανθρώπινες ιστορίες, μεταφέροντας εξελίξεις από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

Οι παρουσιαστές επιδιώκουν να προσφέρουν αξιόπιστη ενημέρωση με δυναμικό ρυθμό, ανταποκρινόμενοι στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών σταθμών.

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Μία μέρα μετά το γύρισμα για το τρέιλερ του MEGA Non Stop και τη φωτογράφηση των τριών, πλέον, παρουσιαστών, το MEGA έστειλε στους τηλεοπτικούς συντάκτες το νέο δελτίο Τύπου για την εκπομπή με την έκτακτη προσθήκη της Μαρίας Αντωνά:

Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες μεταδίδονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η ουσιαστική ενημέρωση απαιτεί εμβάθυνση, εγρήγορση και οξυδέρκεια.

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Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με το «MEGA Non Stop», ένα νέο, ευέλικτο magazino με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία. Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το νέο τρίδυμο της πρωινής ζώνη του MEGA.

Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής το MEGA δεν είχε ανανεώσει την επίσημη ιστοσελίδα της εκπομπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τόσο ο Ζήσης Μούσιος όσο και ο Βασίλης Τσεκούρας, κάθε άλλο παρά δυσασχέτησαν όταν το κανάλι τους ανακοίνωσε ότι θα προστεθεί και μια γυναίκα στην παρέα τους, ώστε η εκπομπή να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική- ειδικά από τη στιγμή που ο ΑΝΤ1 διατήρησε τελικά την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Πονοκέφαλος για τον Λιάγκα οι επιδόσεις του «Καλημέρα Ελλάδα»

Παραμένει στα μονοψήφια ποσοστά το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Την Πέμπτη 17/9, η εκπομπή έκανε καθαρό μέσο όρο 7,7% στο δυναμικό κοινό και 7,2% στο σύνολο, όταν ακριβώς απέναντι το MEGA κατέγραφε 23% και 26,4% αντίστοιχα, ο ΣΚΑΪ 16,2% και 21,9%, ενώ το OPEN 6% και 13,2%.

Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, για άλλη μια σεζόν θα χάνει πολύτιμο χρόνο μέχρι να συγκεντρώσει τους τηλεθεατές, ειδικά αν σκεφτεί κανείς το lead in που θα παίρνει απέναντί του η Σίσσυ Χρηστίδου από το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη, η οποία μάλιστα θα καλημερίζει τους τηλεθεατές 10 λετπά νωρίτερα.

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Πληροφορίες των τελευταίων ημερών που θέλουν το δίδυμο Παυλόπουλου- Χιώτη να ενισχύεται με μία γυναικεία παρουσία ώστε η εικόνα της εκπομπής να είναι πιο ελκυστική (όπως έκαναν στο MEGA με τη Μαρία Αντωνά), δεν επιβεβαίωνονται -προς το παρόν- από τον σταθμό.

8 μονάδες πίσω το από το «Studio στις 3» το «Στούντιο 4»

Μόλις 2,5% έκανε μέσο όρο στο δυναμικό κοινό την Πέμπτη το «Στούντιο 4», ενώ στο σύνολο σημείωσε 3,8%, ποσοστά αρκετά χαμηλότερα από τις πρωινές εκπομπές του σταθμού. Την ίδια στιγμή στο ΣΚΑΪ, το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου έκανε 11,3% και 10,7%, δικαιώνοντας και τη διοίκηση του σταθμού αλλά και τους ίδιους τους τους εαυτούς που πήραν το ρίσκο να αφήσουν την ασφάλεια της ΕΡΤ και να επιστρέψουν στην ιδιωτική τηλεόραση.

H Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Δυστυχώς για το ικανότατο δίδυμο Καραβάτου- Φερεντίνου, ένα ζάπινγκ αρκεί να δει κανείς πόσο τους αδικεί καταρχάς η εικόνα σε σχέση με το «Studio στις 3», αν και το πρόβλημα, όπως αρκετοί έχουν ήδη επισημάνει, ξεκινάει από το γεγονός ότι τοποθετείς δύο ανθρώπους που είναι παρουσιαστές να ηγηθούν μιας εκπομπής που παρουσίαζαν μέχρι πρότινος δύο δημοσιογράφοι χωρίς να την προσαρμόσεις επάνω στις δικές τους δυνατότητες και δεξιότητες.

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