Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με συγκίνηση αποχαιρέτησε το πρωί της Παρασκευής το Mega η Βελίκα Καραβάλτσιου, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο συνεργασίας με το κανάλι και ετοιμαζόμενη για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα στην ΕΡΤ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στην «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναλάμβανε την παρουσίαση της εκπομπής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην οθόνη του σταθμού. Με την επιστροφή του Χασαπόπουλου και της Βούλγαρη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Καραβάλτσιου ετοιμάζεται να μετακινηθεί στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Advertisement

Advertisement

Στο τέλος της εκπομπής θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια. «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Mega και στους ανθρώπους του», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Με δάκρυα στα μάτια συνέχισε: «Δεν θέλω να κλάψω. Θα προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το Mega και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες και στους συναδέλφους μας πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια και έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές».