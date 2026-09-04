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Η εκπομπή μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 το πρωί.

Η βασική ομάδα των συνεργατών της παρουσιάστριας παραμένει σταθερή, με εξαίρεση τη Νόρα Καούρη η οποία αποχώρησε από το σχήμα.

Η εκπομπή θα συνεχίσει να συνδυάζει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, διατηρώντας στο δυναμικό της και την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

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Στα γραφεία του MEGA βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με τον παραγωγό της εκπομπής της, Νίκο Κοκλώνη ώστε να υπογράψουν το νέο της συμβόλαιο, αφού πλέον το «Χαμογέλα και πάλι» παίρνει τη θέση του Buogiorno της Φαίης Σκορδά.

Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Τελοσπάντων… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό Χαμογέλα και πάλι στο MEGA» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η παρουσιάστρια που θα γιορτάσει τα 46α της γενέθλια στις 12 Σεπτεμβρίου. «Όλα εξαιτίας σας παιδιά… όλα εξαιτίας σας. Νέα εποχή. Κάθε πρωί μαζί» συμπλήρωσε λέγοντας μάλιστα ότι νιώθει «ευλογημένη» γι’ αυτό που της συμβαίνει.

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Με τον παραγωγό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», Νίκο Κοκλώνη, τον άνθρωπο που λειτούργησε καταλυτικά στην απόφασή να πει τελικά το ναι στην πρόταση του MEGA, αν και στην αρχή ήταν αρνητική.

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει με την περσινή της ομάδα εκτός από τη Νόρα Καούρη που μετακινήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η επίσημη ανακοίνωση για τη Σίσσυ Χρηστίδου

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νεα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.