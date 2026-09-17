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Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μελάς επιστρέφει στην ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου, γεγονός που σηματοδοτεί την άρση του περσινού εμπάργκο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Η εκπομπή διατηρεί τη σταθερή ομάδα συνεργατών της, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα συμμετέχει αναλύοντας την επικαιρότητα όποτε το επιτάσσουν οι περιστάσεις.

Η φετινή πρωινή ζώνη αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς η εκπομπή θα προβάλλεται την ίδια ώρα με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

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Μία έκπληξη φαίνεται πως επεφύλασσε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» στους τηλεθεατές του MEGA που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09.40 σε παραγωγή της Barking Well του Νίκου Κοκλώνη.

Αν και στο δελτίο Τύπου που έστειλε o σταθμός την Τετάρτη δεν υπάρχει αναφορά στο όνομά του, ο γνωστός και έμπειρος δημοσιογράφος, Γρηγόρης Μελάς, επιστρέφει στην παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, και αυτό ήταν κάτι που επιθυμούσε ιδιαίτερα η Σίσσυ Χρηστίδου αλλά και όλοι οι συνεργάτες της.

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Ο Γρηγόρης Μελάς σε παλιότερη φωτόγραφισή του για την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη σεζόν ο Γρηγόρης Μελάς συνεργάστηκε στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά μετά την περιβόητη αποκλειστική είδησή του για τις σκέψεις που υπήρχαν στον ALPHA για το «κόψιμο» της Ναταλίας Γερμανού, είχαν προκληθεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και οι μεγάλοι ιδιωτικοί σταθμοί είχαν συμφωνήσει από κοινού να διακόψουν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ από τις πρωινές εκπομπές.

Η επιστροφή του Γρηγόρη Μελά στο MEGA και το «Χαμογέλα και πάλι!», ο οποίος έχει έτσι κι αλλιώς αρθρογραφεί στα site της Alter Ego, φαίνεται πως αλλάζει ξανά τα δεδομένα, αφού ισοδυναμεί με άρση του περσινού εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τις διοικήσεις και έτσι το τηλεοπτικό ρεπορταζ θα γυρίσει δριμύτερο στην πρωινή ζώνη, που φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστική από κάθε άλλη σεζόν.

Το μόνο που αλλάζει αυτή τη σεζόν στο «Χαμογέλα και πάλι!» είναι ότι δεν θα μπορεί να αφιερώνει κάθε φορά μία ολόκληρη σχεδόν ενότητα στον «αγαπημένο» της εκπομπής, Γιώργο Λιάγκα, αφού θα είναι στον αέρα την ίδια ακριβώς ώρα!

Από τη φωτογράφηση της σεζόν 2023-2024.

Η ανακοίνωση του MEGA για το «Χαμογέλα και πάλι!»

Κάθε μέρα είναι μία καλή αφορμή για χαμόγελο.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40, το «Χαμογέλα και πάλι!» βρίσκει τη θέση του στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, με την αυθεντικότητα, την οικειότητα και τη διάθεση που το έχουν κάνει να ξεχωρίζει.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έρχονται με την ίδια διάθεση να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν, να συζητούν όσα αξίζει να συζητηθούν και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, γέλιου και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.

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Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκονται σταθερά ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παραμένει στο δυναμικό του MEGA και θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει. Στη δική του στήλη, τα γεγονότα γίνονται αφορμή για ανάλυση χωρίς περιστροφές, με απρόβλεπτες αναγνώσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον γνώριμο και αιχμηρό λόγο του, δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα βλέπει.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» από φέτος αλλάζει συνήθειες, όχι χαρακτήρα…

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