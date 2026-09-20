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Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελεί έναν σύνθετο ημερήσιο δείκτη που συνδυάζει στοιχεία από πολλές μουσικές πλατφόρμες και υπηρεσίες παγκοσμίως.

Τα ψηφιακά streams της μουσικής του αυξήθηκαν επτά φορές μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο μετά την είδηση του θανάτου του.

Το μηνιαίο κοινό του τραγουδιστή στο Spotify σχεδόν διπλασιάστηκε, ξεπερνώντας συνολικά το 1,4 εκατομμύριο ακροατές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ραδιοφωνική αναπαραγωγή των τραγουδιών του παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 253% στις 10 Σεπτεμβρίου.

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την 36η θέση του Global Digital Artist Ranking, μιας διεθνούς ψηφιακής κατάταξης καλλιτεχνών που καταρτίζει το Kworb, βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Η θέση αυτή αφορά την κατάταξη της 20ής Σεπτεμβρίου και αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο της ψηφιακής παρουσίας του τραγουδιστή στις μεγαλύτερες μουσικές πλατφόρμες. Η κατάταξη, πάντως, είναι δυναμική και ανανεώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα οι θέσεις των καλλιτεχνών να μεταβάλλονται. Στη νεότερη διαθέσιμη καταγραφή του Kworb ο Μαζωνάκης εμφανίζεται στο Νο36.

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Τι είναι το Global Digital Artist Ranking

Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς σημαίνει η 36η θέση, χρειάζεται μια διευκρίνιση: δεν πρόκειται για ένα παγκόσμιο chart του Spotify ούτε για έναν κατάλογο που κατατάσσει τους καλλιτέχνες αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των streams τους.

Το Global Digital Artist Ranking του Kworb είναι ένας σύνθετος ημερήσιος δείκτης ψηφιακής παρουσίας. Το Kworb συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές μουσικές υπηρεσίες και καταγράφει για κάθε καλλιτέχνη επιμέρους βαθμολογία από Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam και Deezer. Οι επιμέρους βαθμοί συνθέτουν το συνολικό «Points» και από αυτό προκύπτει η θέση στην κατάταξη.

Στην καταγραφή της 20ής Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με συνολικά 838 points, τα οποία προκύπτουν από επιμέρους επιδόσεις σε Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam και Deezer. Το μεγαλύτερο μέρος της βαθμολογίας του προέρχεται από Apple Music και Spotify, ενώ καταγράφει επίσης παρουσία στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

kworb.net

Αυτό σημαίνει ότι η θέση του δεν προκύπτει από μία μόνο πλατφόρμα, αλλά από τη συνολική ψηφιακή κινητικότητα γύρω από το όνομά του και τη μουσική του σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Η εκτόξευση μετά τον θάνατό του

Η άνοδος του Μαζωνάκη δεν περιορίστηκε στην κατάταξη του Kworb. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Greek Herald, που επικαλείται στοιχεία της IFPI Greece, τα streams της μουσικής του αυξήθηκαν επτά φορές μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά τον θάνατό του, ενώ το μηνιαίο κοινό του στο Spotify σχεδόν διπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τους 1,4 εκατομμύρια ακροατές.

Παράλληλα, η μουσική του κυριάρχησε στο ελληνικό Spotify. Ο Μαζωνάκης κατέλαβε τις πρώτες εννέα θέσεις του επίσημου Top 50 στην Ελλάδα, ενώ συνολικά εμφανίστηκε σε 28 από τις 50 θέσεις της λίστας. Το «Ώρες Μικρές» βρέθηκε στην κορυφή, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια streams μέσα σε λίγες ημέρες.

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Η άνοδος αποτυπώθηκε και στο ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το airplay των τραγουδιών του αυξήθηκε κατά 253% στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ την επόμενη εβδομάδα παρέμεινε αυξημένο κατά 148%. Ακόμη και παλαιότερα τραγούδια του επέστρεψαν δυναμικά, με το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» να καταγράφει αύξηση 798% στην αναπαραγωγή του από ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Πάνω από μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής

Η 35η θέση στην κατάταξη του Kworb αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν δει κανείς ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονταν γύρω του.

Στο συγκεκριμένο snapshot ο Μαζωνάκης βρέθηκε πάνω από ονόματα όπως η Μπίλι Άιλις, ο Χάρι Στάιλς, ο Κάνιε Γουέστ, ο Εντ Σίραν και οι Oasis.

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Ωστόσο, η συγκεκριμένη σύγκριση χρειάζεται μια διευκρίνιση: δεν σημαίνει ότι ο Μαζωνάκης έχει περισσότερους συνολικούς ακροατές ή περισσότερα streams από αυτούς τους καλλιτέχνες. Η κατάταξη του Kworb μετρά τη συγκεκριμένη ημερήσια ψηφιακή εικόνα μέσα από διαφορετικά charts και υπηρεσίες. Έτσι, ένας καλλιτέχνης μπορεί να ανέβει απότομα όταν ένα μεγάλο μέρος του κοινού αρχίσει να αναζητά και να ακούει τη μουσική του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερο μόνιμο παγκόσμιο κοινό.

Η σύγκριση με την Ντόλι Πάρτον

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με την Ντόλι Πάρτον. Σε προηγούμενες καταγραφές του Global Digital Artist Ranking, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε επίσης βρεθεί πολύ ψηλά στην κατάταξη, φτάνοντας γύρω στην 31η-32η θέση, ενώ ο Μαζωνάκης κατέγραψε αντίστοιχη άνοδο μετά τον θάνατό του.

Η σύγκριση, πάντως, αφορά αποκλειστικά τη θέση σε έναν συγκεκριμένο ψηφιακό δείκτη και όχι το συνολικό μέγεθος της διεθνούς καριέρας των δύο καλλιτεχνών.

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Αυτό που καταγράφεται με σαφήνεια είναι ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε μια απότομη αύξηση της ακρόασης της μουσικής του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες. Η παρουσία του στην παγκόσμια κατάταξη του Kworb αποτελεί ένα ακόμη αποτύπωμα αυτής της μεταθανάτιας ανόδου.

Με πληροφορίες από Global Digital Artist Ranking και The Greek Herald

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