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Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως είχε γράψει ο ίδιος το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Μαζωνάκη, επιτρέποντάς του μάλιστα να το ερμηνεύσει ολόκληρο.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την εκτίμηση του Πάριου προς τον νεότερο συνάδελφό του, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο άνθρωπο.

Η ιστορία των δύο καλλιτεχνών συνδέεται διαχρονικά, καθώς ο Μαζωνάκης ερμήνευε τραγούδια του Πάριου από τα μαθητικά του χρόνια, πριν ακολουθήσει τη δική του επιτυχημένη μουσική πορεία.

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Υπάρχουν καλλιτέχνες που τους γνωρίζεις μέσα από τα τραγούδια τους. Και υπάρχουν εκείνοι που, όταν έχεις την τύχη να τους γνωρίζεις προσωπικά, ανακαλύπτεις ότι η ευαισθησία που μεταφέρουν με τη φωνή τους δεν είναι απλώς ερμηνευτική ικανότητα. Είναι κομμάτι της ίδιας τους της ψυχής.

Ο Γιάννης Πάριος ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία.

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Τον γνωρίζω και είμαστε φίλοι από τα ξεκινήματά του. Από τότε που άρχιζε να διαμορφώνεται η μεγάλη διαδρομή ενός ανθρώπου ο οποίος έμελλε να γίνει μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Και όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τον καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από εκατομμύρια Έλληνες, έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο με ατελείωτες ευαισθησίες. Έναν άνθρωπο που μπορεί να συγκινηθεί, να νοιαστεί, να μοιραστεί και να εκφράσει όσα άλλοι δυσκολεύονται ακόμη και να ομολογήσουν.

Αυτήν ακριβώς την πλευρά του είδαμε ξανά στον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για τον Γιώργο

Στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Πάριος στάθηκε μπροστά στο κοινό και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό αποχαιρετισμό. Αποκάλυψε την ιστορία ενός τραγουδιού που τους συνέδεε: του «Ποτέ ποτέ».

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Το είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε, ο κοινός τους φίλος Σάββας είχε ενημερώσει τον Μαζωνάκη ότι ο Πάριος τού είχε ετοιμάσει ένα τραγούδι. Εκείνος περίμενε να το ακούσει, αλλά μέσα στις υποχρεώσεις και στις σκέψεις του το θέμα έμεινε πίσω.

Ο Πάριος τελικά το συμπεριέλαβε στον δικό του δίσκο.

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Όταν αργότερα το άκουσε ο Μαζωνάκης, αναγνώρισε ότι ήταν το τραγούδι που είχε ζητήσει και θέλησε να το ερμηνεύσει και ο ίδιος.

Η απάντηση του Πάριου ήταν χαρακτηριστική της γενναιοδωρίας του: «Να το πει, ολόκληρο!».

Το τραγούδι κυκλοφόρησε με τη φωνή του Πάριου στο άλμπουμ «Όνειρα Κάνω» το 2014 και συμπεριλήφθηκε την επόμενη χρονιά στον δίσκο του Μαζωνάκη «Το Παράξενο Με Μένα». Τόσο η μουσική όσο και οι στίχοι είναι δημιουργία του Γιάννη Πάριου.

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«Τον εκτιμούσα γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ»

Αυτή ήταν η φράση με την οποία ο Πάριος μίλησε για τον Μαζωνάκη από τη σκηνή.

Λίγες λέξεις, αλλά με μεγάλο ανθρώπινο βάρος.

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Δεν αναφέρθηκε μόνο στον επιτυχημένο τραγουδιστή, στον καλλιτέχνη που γέμιζε τις πίστες και δημιουργούσε το δικό του ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα.

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Μίλησε για τον άνθρωπο.

Και στη συνέχεια τραγούδησε το «Ποτέ ποτέ», μετατρέποντας τη συναυλία σε μια στιγμή μνήμης και αποχαιρετισμού.

Ο Πάριος που γνωρίζω από τα πρώτα του βήματα

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Θα σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι που για μένα έχει προσωπική σημασία.

Ο Γιάννης δεν είναι απλώς ο τραγουδιστής του έρωτα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κατορθώσει να διατηρήσει την ανθρώπινη ευαισθησία του μέσα σε μια διαδρομή δεκαετιών, γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση και αγάπη από τον κόσμο.

Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, η φιλία μας μου έχει δώσει την ευκαιρία να γνωρίσω και τον Πάριο μακριά από τους προβολείς.

Αυτόν που δεν χρειάζεται να τραγουδήσει για να εκφράσει ένα συναίσθημα. Αυτόν που ξέρει να ακούει. Που μπορεί να συγκινηθεί από τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου.

Δεν είναι μικρό πράγμα για έναν καλλιτέχνη του δικού του μεγέθους να αναγνωρίζει δημόσια την αξία ενός νεότερου συναδέλφου του και να του προσφέρει ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος.

Και δεν είναι μικρό πράγμα να ανεβαίνει στη σκηνή, τόσα χρόνια αργότερα, και να το τραγουδά στη μνήμη του.

Για μένα, αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος.

Από το σχολείο της Νίκαιας μέχρι τον τελευταίο αποχαιρετισμό

Υπάρχει και μια συγκλονιστική σύμπτωση που κάνει αυτή την ιστορία ακόμη πιο ανθρώπινη.

Σε ένα σπάνιο βίντεο του 1990, που ήρθε στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο 18χρονος τότε Γιώργος εμφανίζεται σε σχολική εκδήλωση στη Νίκαια.

Κρατά το μικρόφωνο και τραγουδά το «Σαν Τρελό Φορτηγό» του Γιάννη Πάριου, με τη συνοδεία συμμαθητή του στο πιάνο.

Ένα παιδί που ονειρευόταν να κατακτήσει το ελληνικό τραγούδι επέλεγε τότε να ερμηνεύσει Πάριο.

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Πάριος θα του έγραφε ένα τραγούδι.

Και τον Σεπτέμβριο του 2026 θα το τραγουδούσε για να τον αποχαιρετήσει.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη φωνή και στην ψυχή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας καλλιτέχνης με προσωπικότητα, ιδιαίτερη φωνή και τη δική του θέση στην ελληνική μουσική.

Ο Γιάννης Πάριος ανήκει σε μια άλλη γενιά, με διαφορετική διαδρομή και διαφορετικό ερμηνευτικό αποτύπωμα.

Αλλά η μουσική έχει αυτή τη μοναδική δύναμη: να καταργεί τις αποστάσεις ανάμεσα στις γενιές.

Και ο Πάριος, με την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει, το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Δεν χρειάστηκε μεγάλες δηλώσεις. Δεν χρειάστηκε να μετατρέψει τη στιγμή σε προσωπική του υπόθεση.

Αρκούσε ένα τραγούδι.

Γιάννη μου, έτσι σε ξέρω

Θέλω να κλείσω με κάτι προσωπικό.

Γιάννη μου, σε ξέρω από τότε που ξεκινούσες. Σε έχω δει να μεγαλώνεις καλλιτεχνικά, να κατακτάς κορυφές και να γίνεσαι ο Πάριος που αγαπά όλη η Ελλάδα.

Αλλά εκείνο που εκτιμώ περισσότερο είναι ότι δεν έχασες ποτέ αυτή την απέραντη ευαισθησία σου.

Την καρδιά που υπάρχει πίσω από τη φωνή.

Και το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν τραγούδησες το «Ποτέ ποτέ» για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μας θύμισες ότι τα σπουδαία τραγούδια δεν γράφονται μόνο για να γίνουν επιτυχίες.

Γράφονται για να αγγίξουν ανθρώπους.

Και μερικές φορές επιστρέφουν στον δημιουργό τους για να γίνουν το τελευταίο αντίο σε εκείνον για τον οποίο γράφτηκαν.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Και σ’ ευχαριστώ, Γιάννη, γι’ αυτή την τόσο ανθρώπινη στιγμή.