Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δωρεά που είχε κάνει ο Γιάννης Πάριος στο «Μεταξά» αποκάλυψε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο διάσημος τραγουδιστής προσέφερε όλα τα έσοδα από τον δίσκο του «Αχ έρωτα, αχ αγάπη» για τον εξοπλισμό της Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Μεταξά» με δύο κλίνες.

Advertisement

Advertisement

Γιατί αποφάσισε να δωρίσει δύο κλίνες στο «Μεταξά» ο Γιάννης Πάριος

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος, μίλησε στην εκπομπή και αποκάλυψε τον λόγο που οδήγησε στον τραγουδιστή να πάρει αυτή την απόφαση.

«Μου ήρθαν στο μυαλό εκείνες οι στιγμές… δύσκολες στιγμές κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν ο αγαπημένος μας ερμηνευτής επισκέφτηκε το νοσοκομείο “Μεταξά”. Τον υποδέχτηκα στην πύλη του νοσοκομείου και γεμάτος αγάπη προς τον συνάνθρωπο, μας έκανε αυτή την εκπληκτική δωρεά των δύο κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Τότε δεν είχαμε επεκταθεί, δεν ήθελε και ο ίδιος βέβαια, γνωρίζουμε και τη σεμνότητα και την ταπεινότητά του. Εγώ ήμουν σε θέση να γνωρίζω ότι αυτή η δωρεά προήλθε από μία δοκιμασία ενός αγαπημένου του προσώπου, η οποία τον έκανε ακόμα πιο ευαίσθητο στο θέμα της υγείας» αποκάλυψε ο Σαράντος Ευσταθόπουλος.