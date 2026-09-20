Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές διευρύνουν τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας τον ρόλο του υπνοθεραπευτή και τις επαφές που προηγήθηκαν του μοιραίου ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο.

Μία γυναίκα από το περιβάλλον του καλλιτέχνη φέρεται να κανόνισε τη συνάντηση, ενώ η κατάθεση του υπνοθεραπευτή αναμένεται να αποσαφηνίσει το χρονικό των επικοινωνιών.

Παράλληλα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την έρευνα να εστιάζει στις συνθήκες ανάνηψης και την κατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει πλέον την περιουσιακή κατάσταση και την επιχειρηματική δραστηριότητα των κατηγορουμένων, διερευνώντας το ενδεχόμενο παράνομων οικονομικών πράξεων και την αδειοδότηση των ιατρείων τους.

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Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκτά νέα διάσταση, καθώς οι έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου. Οι Αρχές εξετάζουν τις επαφές που προηγήθηκαν, τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, τις κινήσεις προσώπων από το περιβάλλον του καλλιτέχνη και την οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Η γυναίκα που έκλεισε το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή

Σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA, την οποία μετέδωσε και η HuffPost, μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να ήταν εκείνη που κανόνισε τη συνάντησή του με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον υπνοθεραπευτή και επέμεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Ο ίδιος ο τραγουδιστής δεν φέρεται να είχε επικοινωνήσει απευθείας μαζί του.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ενδέχεται να κληθεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εξηγήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε το ραντεβού. Η οργάνωση ενός ραντεβού δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παράνομης πράξης.

Η κατάθεση της Δευτέρας και το ημερολόγιο των επικοινωνιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού.

Αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό ημερολόγιο των γεγονότων, με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν, τις δύο κλήσεις της γυναίκας από το περιβάλλον του τραγουδιστή και τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα.

Η έρευνα καλείται να διαπιστώσει τι γνώριζε κάθε εμπλεκόμενος, πότε το πληροφορήθηκε και ποιες ενέργειες ακολούθησαν.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί και οι κρίσιμες ώρες στο Κολωνάκι

Οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Η κατηγορία σε βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για κατηγορία και όχι για δικαστική διαπίστωση ενοχής.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται η χρονική αλληλουχία της ανακοπής, η κλήση για βοήθεια και οι ενέργειες ανάνηψης που πραγματοποιήθηκαν. Οι δύο γιατροί αποδίδουν ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή του τραγουδιστή.

Κρίσιμη παράμετρος είναι επίσης η κατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και εάν υπήρχαν δυνατότητες παρέμβασης που δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ανοίγει τον οικονομικό φάκελο

Όπως αποκάλυψε πρώτη η HuffPost , ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να εξεταστεί η περιουσιακή κατάσταση του ζευγαριού, ώστε να εξακριβωθεί η προέλευση περιουσιακών στοιχείων και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.

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Στο μικροσκόπιο έχουν μπει ακίνητα, αυτοκίνητα, πολύτιμα αντικείμενα, έργα τέχνης, τσάντες, ιατρικός εξοπλισμός και η δραστηριότητα των δύο ιατρείων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ.

Η κατοχή ακριβών αντικειμένων ή σημαντικής περιουσίας δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Αντικείμενο του ελέγχου είναι η τεκμηρίωση της νόμιμης προέλευσης των χρημάτων.

Τα σεμινάρια, οι θεραπείες και το δεύτερο ιατρείο

Οι οικονομικές έρευνες επεκτείνονται και στην επιχειρηματική δραστηριότητα των γιατρών. Στο επίκεντρο βρίσκεται δεύτερος χώρος στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με ιατρικές υπηρεσίες, συνεδρίες και σεμινάρια υπνοθεραπείας.

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Εξετάζεται εάν λειτουργούσε ως παράνομο ιατρείο και ποια ακριβώς δραστηριότητα πραγματοποιούνταν εκεί. Η διερεύνηση πιθανών οικονομικών παραβάσεων δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση ότι αυτές έχουν τελεστεί.

Ο Γιώργος Παυριανός και ο φάκελος με το ένα εκατομμύριο δραχμές

Μέσα στο βαρύ κλίμα των αποκαλύψεων, μία διαφορετική ιστορία ήρθε να θυμίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη που γνώριζαν οι φίλοι και οι συνεργάτες του.

Στο τηλεοπτικό αφιέρωμα «Με λένε Γιώργο», ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός αφηγήθηκε μία προσωπική στιγμή από τη συνεργασία τους: ένα βράδυ μπήκε στο καμαρίνι του τραγουδιστή και εκείνος του έδωσε έναν φάκελο με ένα εκατομμύριο δραχμές.

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Ο στιχουργός θυμήθηκε επίσης πώς γεννήθηκε το τραγούδι «Παιδί της νύχτας», ύστερα από μια βραδιά στο σπίτι του Μαζωνάκη, όπου ο τραγουδιστής είχε μαγειρέψει ρεβίθια με συνταγή της μητέρας του.

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Η υπόθεση και η εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων

Πέρα από την ποινική διερεύνηση, η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της εποπτείας των ιδιωτικών ιατρικών δομών, ιδίως όταν προσφέρουν υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως αναγεννητικές, αντιγηραντικές ή εναλλακτικές θεραπείες.

Η ύπαρξη ιατρικού εξοπλισμού και η προβολή επιστημονικών τίτλων δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για νόμιμη αδειοδότηση, τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και κατάλληλη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Η Δευτέρα μπορεί να φωτίσει κρίσιμα σημεία της υπόθεσης

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, οι πιθανές νέες μαρτυρίες, η ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και τα αποτελέσματα της οικονομικής έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα σημαντικά βήματα.

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Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένει απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του. Η Δικαιοσύνη καλείται να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο, ποιος γνώριζε τι και πότε και εάν υπήρξαν αξιόποινες παραλείψεις.