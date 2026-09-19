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Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής βρισκόταν σε κατάσταση ανακοπής, ενώ ο απινιδωτής του ιατρείου δεν βρισκόταν σε λειτουργία.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανέφερε δυσκολίες κατά τη μεταφορά του ασθενούς από τον χώρο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης πριν την ανακοπή.

Μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ανάνηψης στον χώρο, οι διασώστες μετέφεραν τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπίς για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

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Τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου οι διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν για το περιστατικό καρδιακής ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο διασώστης του ΕΚΑΒ Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, τόνισε ότι κατά την άφιξή τους στο ιατρείο δεν έλαβαν τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς. «Οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

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Όπως πρόσθεσε, η μοναδική ενημέρωση που τους δόθηκε αφορούσε την ταυτότητα του ασθενούς και το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στο ιατρείο. «Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι».

Ο κ. Σιδηρόπουλος αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα, σύμφωνα με τους οποίους μέρος της ευθύνης για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή αφορά και το ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος εξήγησε τις δυσκολίες που παρουσιάζει η μεταφορά ενός ασθενούς με φορείο από διαμέρισμα, σημειώνοντας ότι «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή».

Παράλληλα, έδωσε και συγκεκριμένο χρόνο για τη μεταφορά από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο. «Κάναμε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να κατέβουμε από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Ταυτόχρονα στην καρέκλα που χρησιμοποιήσαμε μπορούμε να κάνουμε συμπιέσεις που δεν είναι το ίδιο ποιοτικό σε σχέση με σταθερό κρεβάτι».

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες ανάνηψης πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, ο διασώστης ανέφερε ότι, όταν ρωτήθηκαν σχετικά η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έλαβαν την απάντηση ότι «οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει αδρεναλίνη 1mg».

Η κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ

Στην κατάθεσή της, η διασώστρια που συμμετείχε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου περιέγραψε τι αντίκρισαν οι διασώστες όταν μπήκαν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Όπως ανέφερε, «πήγαμε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο που μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Ο ασθενής ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση».

Για το τι είχε προηγηθεί της ανακοπής, η ίδια κατέθεσε πως η ενημέρωση που έλαβαν ήταν η εξής: «ο γιατρός μας είπε ότι προσήλθε για μια θεραπεία χωρίς να διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή».

Όπως ανέφερε ακόμη, κατά την άφιξή τους ενημερώθηκαν ότι υπήρχε απινιδωτής, ωστόσο δεν ήταν σε λειτουργία. «Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο μας είπαν ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή αλλά δεν λειτουργούσε ενώ ο γιατρός που μας είπε ότι είναι παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να μας ακολουθήσει στο νοσοκομείο».

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Στο ζήτημα της διαδικασίας που φέρεται να είχε προγραμματιστεί στο ιατρείο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ερωτηθείς εάν το πλήρωμα γνώριζε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση, απάντησε ότι δεν είχε σχετική ενημέρωση.

«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν “εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι διασώστες δεν είχαν ενημερωθεί για τις ιατρικές ενέργειες που είχαν προηγηθεί ούτε για τα ακριβή στοιχεία του περιστατικού. «Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”»

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