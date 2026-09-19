Το ιατρειο στην οδο κορνεαδου στο κολωνακι που φερεται να επαθε ο Γιωργος Μαζωνακης την Ανακοπη πριν μεταφερθει στο νοσοκομειο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, υποστήριξε ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου τήρησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα κατά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι διασώστες δεν είχαν ενημερωθεί από τους γιατρούς για τις προηγηθείσες ιατρικές πράξεις, όπως η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ούτε για την κατάσταση του ασθενούς.

Το πλήρωμα χρησιμοποίησε ειδική καρέκλα για τη μεταφορά του ασθενούς επειδή το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ του κτιρίου.

Μαθιόπουλος ανέφερε ότι ο γιατρός που συνόδευε αρχικά το πλήρωμα επέστρεψε στο ιατρείο πριν από την αναχώρηση του ασθενοφόρου για το νοσοκομείο.

Τέλος, ο ίδιος έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες των γιατρών όσον αφορά τη χρήση του απινιδωτή και του οξυγόνου πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

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Για όσα προηγήθηκαν της διακομιδής του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, αλλά και για τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος των διασωστών του ΕΚΑΒ, μίλησε στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος Εργαζομένων ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις καταγγελίες των δύο γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε από την αρχή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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«Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς βέβαια τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι διασώστες δεν είχαν λάβει ενημέρωση για την κατάσταση του ασθενούς ούτε για όσα είχαν προηγηθεί πριν από την άφιξή τους.

«Δυστυχώς δεν μας ενημέρωσαν τι ιατρικές πράξεις γινόντουσαν γενικότερα, να μας ενημερώσουν ποιος ήταν ο ασθενής και τι έχει συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”», είπε.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ σημείωσε ότι οι ενέργειες του πληρώματος καταγράφονται στο δελτίο του ασθενοφόρου, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, αν δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε.

«Δεν γνωρίζαμε για την πλασμαφαίρεση»

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ γνώριζε ότι είχε προηγηθεί διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ο κ. Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά.

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«Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν “εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν», ανέφερε.

Ο ίδιος περιέγραψε και όσα συνέβησαν κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο προς το ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός που βρισκόταν εκεί αρχικά ακολούθησε το πλήρωμα.

«Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε και εμείς φύγαμε γιατί έπρεπε να φύγουμε», υποστήριξε.

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Γιατί χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρείο στο ασθενοφόρο, εξηγώντας ότι χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα επειδή το φορείο δεν χωρούσε στο ασανσέρ.

«Όταν στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο, χρησιμοποιούμε ειδική καρέκλα. Φορείο υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει ασανσέρ που να χωράει το φορείο στο ιατρείο που πάμε, παίρνουμε την καρέκλα του ασθενοφόρου», σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις ενέργειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προηγηθεί από τους γιατρούς μετά την ανακοπή, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του απινιδωτή και του οξυγόνου.

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«Όταν δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, πώς κάνεις ΚΑΡΠΑ; Όταν δεν έχεις συνδέσει το άτομο με ανακοπή σε οξυγόνο και να του κάνεις Ambu; Δεν γίνεται να επανέλθει ο ασθενής», δήλωσε.