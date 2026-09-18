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Κατά την έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσχεση ενός χρηματοκιβωτίου για περαιτέρω διερεύνηση.

Η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε την πλήρη διάθεση συνεργασίας με τις Αρχές, δηλώνοντας πως δεν κατέχει τους κωδικούς ή τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με την αποκρυπτογράφηση ενός μηχανήματος και την αναμονή των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του θανόντος.

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Για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Μιλώντας στο Mega, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η Αστυνομία ενημερώθηκε με διαφορετικό τρόπο, καθώς οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν να ενημερώσουν τις Αρχές. Όπως ανέφερε, η ενημέρωση έγινε πολύ γρήγορα, λόγω και της αναγνωρισιμότητας του τραγουδιστή.

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Σχετικά με την κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπου η Αστυνομία ενημερώνεται άμεσα από το ΕΚΑΒ ή το νοσοκομείο όταν ένας άνθρωπος καταλήγει σε ιδιωτικό χώρο, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη οι Αρχές πληροφορήθηκαν το περιστατικό μέσω των Μέσων Ενημέρωσης, πριν προλάβει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το νοσοκομείο.

Αναφορικά με το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε κατά την έρευνα, η Κωνσταντίνα Δημογλίδου ανέφερε:

«Στην κατ΄οίκον έρευνα (στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί».

Όπως διευκρίνισε, αντικείμενα προσωπικής χρήσης, τιμαλφή ή χρηματικά ποσά, όπως στην προκειμένη περίπτωση το χρηματοκιβώτιο, παραδίδονται από τις αστυνομικές Αρχές στην αρμόδια Αρχή, η οποία στη συνέχεια αποφασίζει για την τύχη τους.

Σε σχέση με την εξέλιξη της έρευνας για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τη σημασία της αποκρυπτογράφησης της λειτουργίας του μηχανήματος που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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«Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

«Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε.

Η οικογένεια Μαζωνάκη για το χρηματοκιβώτιο

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε στο Mega ότι είναι απολύτως διαθέσιμη να συνεργαστεί με τις Αρχές και δεν έχει καμία αντίρρηση να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από την κατοικία.

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«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι Αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς, εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς».