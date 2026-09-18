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Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσιάζει σήμερα 18/9 σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ένα σύστημα AI ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

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Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας «με το εργαλείο αυτό δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν».

Παρουσίαση νέου συστήματος ΑΙ ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων

«Συνδέουμε αυτόματα με όλα τα μητρώα και παρουσιάζουμε στη γνώση του πολίτη που βάζει ονοματεπώνυμο ιατρού και διεύθυνση ιατρείου, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνεται στο ιατρείο που θα επισκεφθεί» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης «η χρήση της πληροφορίας είναι πολύ πιο αποτελεσματική απο οποιονδήποτε μηχανισμό ελέγχου γιατί ότι και μηχανισμό να έχεις, το να ελέγξεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατον τεχνικά».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας ο πολίτης «θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Για παράδειγμα θα έβαζες το όνομα Γακα και διεύθυνση και θα έβλεπες την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει. Εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση θα σημαίνει ότι δεν μπορεί να την κάνει».

Όσον αφορά, τέλος, τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπουργός Υγείας είπε «οι AI Agent θα ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βασει της νομοθεσίας ώστε εμείς να κάνουμε τις καταγγελίες στην ΕΑΔ για ελέγχους. Είναι ένα εργαλείο για όλη την Ελλάδα».