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Η ανακριβής ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφία του υπουργού με τη συγκεκριμένη ιατρό, προκαλώντας τη διαδικτυακή στοχοποίηση και τον διασυρμό της.

Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι των ιατρών που εμπλέκεται στην υπόθεση του είναι εντελώς άγνωστο.

Ο βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας αναδημοσίευσε αρχικά το ψευδές περιεχόμενο, ωστόσο προχώρησε στη διαγραφή του μόλις ενημερώθηκε για το σφάλμα σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου.

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Σφοδρή ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε ανάρτηση στα social media που περιείχε ψευδείς πληροφορίες και συνέδεε άσχετη γιατρό του ΕΣΥ με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αφορμή στάθηκε δημοσίευση λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε παλαιότερη φωτογραφία του υπουργού μαζί με τη γιατρό Πολυτίμη Λεονάρδου. Η συγκεκριμένη εικόνα συνοδευόταν από τον ψευδή ισχυρισμό ότι η γιατρός ήταν «η δολοφόνος του Μαζωνάκη» και ότι η φωτογραφία αποτελούσε δήθεν «απόδειξη της συγκάλυψης».

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Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την υπόθεση, υποστήριξε ότι η ανάρτηση αναπαράχθηκε μαζικά χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος ως προς την εγκυρότητά της. Όπως ανέφερε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γιατρός να στοχοποιηθεί διαδικτυακά και να δεχθεί πλήθος υβριστικών μηνυμάτων.

«Μα τι είδους Κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για τη διάδοση της συγκεκριμένης ανάρτησης.

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε τη θέση που έχει εκφράσει σχετικά με το ζευγάρι των γιατρών που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας: «Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητες τους».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»….

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία άσχετη εντελώς ιατρός του ΕΣΥ διασύρθηκε και άρχισαν εκατοντάδες να την υβρίζουν.

Μά τί είδους Κοινωνία έχουμε γίνει; Πραγματικά ντροπή και αίσχος!

Υγ. Έχω από την αρχή δηλώσει ότι το ζευγάρι αυτό μου ήταν εντελώς άγνωστοι και ως πρόσωπα και ως προς τις δραστηριότητες τους»

Χθες ένας λογαριασμός ανέβασε μια φωτό μου με μία γνωστή ιατρό, την κα Πολυτίμη Λεονάρδου και έγραψε: «ιδού η απόδειξη της συγκάλυψης, ο Άδωνις αγκαλιά με την δολοφόνο του Μαζωνάκη..»….

Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο του ψεύδους, χιλιάδες λογαριασμοί το αναπαρήγαγαν και η μία… Advertisement September 17, 2026

Τη συγκεκριμένη ψευδή ανάρτηση αναδημοσίευσε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, συνοδεύοντάς την από το σχόλιο: «Ο πρωθυπουργός της χώρας και ο υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό – δολοφόνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν γνώριζαν»

Σε τηλεφωνική παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο κ. Μπιμπίλας εξήγησε ότι προχώρησε στην αναδημοσίευση της φωτογραφίας επειδή θεώρησε λανθασμένα ότι απεικονιζόταν η Γάκα.

«Με πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος και μου είπε ότι δεν είναι η Γάκα και εντός διλέπτου την έβγαλα», ανέφερε, εξηγώντας ότι διέγραψε την ανάρτηση όταν ενημερώθηκε για το λάθος.

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Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η ανάρτησή του παραμένει διαθέσιμη και πως το περιεχόμενό της αφορά, όπως είπε, όσους δεν προστατεύουν τη δημόσια υγεία.