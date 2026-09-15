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Τους λόγους για τους οποίους βρέθηκε τη Δευτέρα στο Γ΄ Νεκροταφείο και θέλησε να ζητήσει «συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο» εξήγησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας την Τρίτη στο MEGA για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός έκανε λόγο για κρατική ευθύνη στη συγκεκριμένη υπόθεση, διευκρινίζοντας: «Στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει κρατική ευθύνη υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους».

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«Θέλουμε να τους εντοπίζουμε αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο ΙΣΑ πήγε τρεις φορές αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να απέφευγε τους ελέγχους η γιατρός. Όπως είπε, «το ότι η γιατρός από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε “εγώ δεν έχω τίποτα κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα”, αυτό είναι άλλο θέμα».

Μάλιστα, παρομοίασε την κατάσταση με έναν φορολογικό έλεγχο, λέγοντας: «Όταν πάει δηλαδή η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε;». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν πήγαιναν οι γιατροί του ΙΣΑ για έλεγχο, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα με τα ροδάκια έξω. «Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες», τόνισε.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι γιατροί του ΙΣΑ δεν διαθέτουν μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, καθώς «δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές». Όπως εξήγησε, ο πιο σημαντικός ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία έχει ενσωματωθεί το παλαιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.

Με αφορμή αυτό, ο υπουργός άφησε αιχμές σχετικά με την απόφαση ένταξης του ΣΕΥΠ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. «Το ΣΕΥΠ καταργήθηκε το 2019 όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός Υγείας, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη, θα πω μόνο αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά από την αρχή», ανέφερε.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα ήταν αντίθετος στο ενδεχόμενο επανίδρυσης του ΣΕΥΠ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό «που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία».