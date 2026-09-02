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Απέρριψε τους ισχυρισμούς του εντύπου περί υιοθέτησης της woke ατζέντας από τον ίδιο, διευκρινίζοντας ότι ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν αποτελεί μέρος της.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι επίμαχες επιλογές φύλου στον ΕΟΠΥΥ υπήρχαν και επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, αποτελώντας πανευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει πολλαπλά φύλα και χαρακτήρισε το ζήτημα ως τεχνικό λάθος που διορθώθηκε μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε.

Τέλος, κάλεσε τον δημοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη να αναγνωρίσει την παλαιότερη αδικαιολόγητη κριτική του προς τον Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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Στο ζήτημα που προκάλεσαν οι επιλογές προσδιορισμού φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ επανήλθε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας αυτή τη φορά με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία».

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι δεν υιοθετεί τη λεγόμενη «woke ατζέντα», ενώ χαρακτήρισε την ύπαρξη των συγκεκριμένων επιλογών στην πλατφόρμα λάθος, το οποίο πλέον έχει διορθωθεί.

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Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ του κ. Γιάννη Φιλιππάκη και του ομίλου @DimokratiaGr πολεμά σκληρά την Κυβέρνηση και τον @kmitsotakis προσωπικά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό μέσα σε μια Δημοκρατία. Άλλωστε και στο παρελθόν το ίδιο σκληρά ή και σκληρότερα, ο ίδιος όμιλος πολεμούσε τον… pic.twitter.com/OyhdIC6SLJ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2026

Ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε παράλληλα να αποσυνδέσει το συγκεκριμένο ζήτημα από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες επιλογές υπήρχαν στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ ήδη επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, χωρίς τότε να προκληθούν ανάλογες αντιδράσεις.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ του κ. Γιάννη Φιλιππάκη και του ομίλου @DimokratiaGr πολεμά σκληρά την Κυβέρνηση και τον @kmitsotakis προσωπικά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό μέσα σε μια Δημοκρατία. Άλλωστε και στο παρελθόν το ίδιο σκληρά ή και σκληρότερα, ο ίδιος όμιλος πολεμούσε τον

@samaras_antonis θυμίζω ότι η «Δημοκρατία» ήταν ένα από τα βασικά έντυπα που υποστήριξε την σκευωρία Novartis, κατηγορώντας ως κλέφτη, όχι μόνον εμένα αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά.

Τώρα για να πλήξει τον Μητσοτάκη προσπαθεί να πει ότι στηρίζει Σαμαρά (φυσικά κανείς δεν τους πιστεύει διότι όλοι θυμόμαστε όσα έλεγαν και έγραφαν για τον κ. Σαμαρά όταν ήταν Πρωθυπουργός…)

Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η εφημερίδα όμως ισχυρίζεται ότι ο «Σαμαράς μου έκανε μάθημα για την woke ατζέντα κλπ μέσω του θέματος που προέκυψε με το «άλλο φύλο» στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ»….

Φυσικά κανένα μάθημα δεν μου έκανε κανένας, δεν υπηρέτησα ποτέ και δεν υπηρετώ την woke ατζέντα, ο δε γάμος των ομοφυλόφιλων δεν είναι μέρος της όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές. Ο Πρόεδρος Τραμπ πχ ο σημερινός παγκόσμιος ηγέτης κατά της woke ατζέντας, έχει Υπουργό των Οικονομικών του άνδρα παντρεμένο με άνδρα που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η woke ατζέντα είναι πολλά πράγματα, αλλά ο γάμος δεν είναι μέσα σε αυτά. Η συζήτηση όμως αυτή έχει γίνει στο παρελθόν και ο καθένας μας έχει βγάλει τα συμπεράσματα του.

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Πάμε τώρα κύριε Κοττάκη στο επίμαχο. Επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά οι ίδιες επιλογές φύλου, όπως αυτές που παρουσιάσατε χθες, ήταν στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς κανείς τότε να ενδιαφερθεί να τις αλλάξει. Υπηρετούσε ο Αντώνης Σαμαρας τότε την woke ατζέντα; Οχι αλλά στην Δύση είχαν επικρατήσει σε πολλά σημεία τέτοιες απόψεις, που είχαν οδηγήσει σε τέτοια πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ούτε εγώ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποκαλύψατε χθες, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς δεν υπηρετούμε αυτή την ατζέντα. Ένα λάθος ήταν τότε, λάθος και τώρα, αλλά τώρα λόγω του θορύβου διορθώθηκε.

Επί της ουσίας η Κυβέρνηση μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι τα πολλαπλά φύλα είναι woke ατζέντα αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε, ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή και σίγουρα όχι εγώ.

Άρα κύριε Κοττάκη χαίρομαι που τώρα στηρίζοντας Σαμαρά εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζετε ότι ο πόλεμος που του κάνατε ως Πρωθυπουργός τότε ήταν αισχρός και λάθος, αλλά τα μαθήματα αφήστε τα για τους δασκάλους στα σχολεία.

Καλημέρα σας

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