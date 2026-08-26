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Ο υπουργός χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «παλιόπαιδο» και διατύπωσε αιχμές σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που δαπανώνται για την προεκλογική του εκστρατεία.

Επιπλέον, ο κ.

Γεωργιάδης παρομοίασε την πολιτική στάση του κ.

Τσίπρα με τη συμπεριφορά οδηγών που παραβιάζουν την προτεραιότητα στην κυκλοφορία.

Τέλος, ο υπουργός χαρακτήρισε τον κ.

Τσίπρα δευτερεύον πολιτικό μέγεθος και απέδωσε την πολιτική του επανεμφάνιση στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Με αφορμή την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να πραγματοποιήσει την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη πριν από την καθιερωμένη παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο υπουργός Υγείας επέκρινε την επιλογή του, κάνοντας λόγο για παραβίαση της πολιτικής παράδοσης της ΔΕΘ, ενώ επανέφερε και τον χαρακτηρισμό «παλιόπαιδο» που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

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Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές για την οικονομική δραστηριότητα του κ. Τσίπρα και τα χρήματα που, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιεί για την προεκλογική του εκστρατεία, λέγοντας ότι δεν έχει δηλώσει πού τα βρήκε.

Αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην πρωθυπουργού και την ερώτηση που είχε θέσει το ΠΑΣΟΚ για το πού βρήκε τα χρήματα, είπε ότι «είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά, ότι ξοδεύει πολλά λεφτά και είναι απολύτως προφανές ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά».

«Ναι, είναι παλιόπαιδο»

«Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει. Ναι, είναι παλιόπαιδο», είπε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη ΔΕΘ.

Όταν του επισημάνθηκε ότι ο όρος «παλιόπαιδο» μπορεί να θεωρηθεί υβριστικός και ότι δεν συνάδει με τη θεσμική θέση ενός αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Μη γινόμαστε τόσο μιμόζες», προσθέτοντας ότι εάν ήθελε πραγματικά να εξυβρίσει τον πρώην πρωθυπουργό, θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς.

«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Novartis με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει ζητήσει ποτέ μία συγγνώμη έκτοτε», είπε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης.

«Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

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Ο παραλληλισμούς με τους οδηγούς που μπαίνουν «σφήνα» στην ουρά για να βγουν μπροστά

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε έναν παραλληλισμό από την καθημερινότητα για να σχολιάσει την πολιτική στάση που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, συνέκρινε την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού με τη συμπεριφορά οδηγών που προσπερνούν την ουρά των αυτοκινήτων και προσπαθούν να μπουν μπροστά, λίγο πριν από το σημείο όπου αυτή τελειώνει.

«Είναι κάπως σαν αυτούς τους πονηρούς […] που μπαίνουν σφήνα και μπαίνουν πρώτοι. Αυτοί οι πονηροί, αυτός είναι ο Τσίπρας», ανέφερε.

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Δευτερεύον πολιτικό μέγεθος» στις εκλογές ο Τσίπρας

«Εγώ θεωρώ τον Τσίπρα τελείως δευτερεύον πολιτικό μέγεθος», είπε, όταν ρωτήθηκε εάν η συστηματική ενασχόληση στελεχών της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό λειτουργεί τελικά ως πολιτική διαφήμιση για τον ίδιο.

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή και η προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος συνδέονται με την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει τη θέση του. «Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει το 20%-25%, θα υπήρχε περιθώριο να κάνει κόμμα ο Τσίπρας; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε πως «αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος» για την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, αυτός είναι, κατά την άποψή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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