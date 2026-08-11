Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καταδίκασε τα αντισημιτικά περιστατικά σε βάρος Ισραηλινών τουριστών, χαρακτηρίζοντας τους δράστες ως θλιβερή μειοψηφία της άκρας Αριστεράς.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι διακρίσεις κατά τη φυλή και το θρήσκευμα απαγορεύονται ρητά από τον αντιρατσιστικό νόμο και ζήτησε την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους Ισραηλινούς τουρίστες ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων τους στηρίζει και τους κάλεσε να συνεχίσουν να επισκέπτονται τη χώρα.

Η Πρωτοβουλία κατά του Αντισημιτισμού κατήγγειλε επίσης περιστατικό βίας εναντίον ζεύγους Ισραηλινών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ της Παλαιστίνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

O Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για τα αντισημιτικά περιστατικά σε βάρος Ισραηλινών τουριστών, καταδικάζοντας τα επεισόδια και κάνοντας λόγο για ενέργειες που προέρχονται από μια «θλιβερή μειοψηφία» της άκρας Αριστεράς.

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ με υπότιτλους στην εβραϊκή γλώσσα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις και στη νομική τους διάσταση.

Advertisement

Advertisement

«Αυτοί όταν φωνάζουν το σύνθημα από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο αυτό το σύνθημα πρακτικά σημαίνει την εξαφάνιση του Ισραήλ από τον χάρτη. Έχουμε ψηφίσει έναν πολύ αυστηρό αντιρατσιστικό νόμο.

Η ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτοί κάθε φορά που διαδηλώνουν ή βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε έναν χώρο, ψάχνουν να βρουν από τους ανθρώπους ποιοι είναι οι Ισραηλινοί για να αρχίζουν να τους κυνηγάνε και να τους προπηλακίζουνε, είναι ο ορισμός του αντιρατσιστικού νόμου.

Αν πράγματι μαζευτούν στον Βόλο σε δυο μέρες από σήμερα για να σταματήσουν κρουαζιερόπλοιο με τουρίστες που είναι Ισραηλινοί, η διάκριση κατά το θρήσκευμα και κατά τη φυλή απαγορεύεται από τον νόμο και τιμωρείται. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα κάνουν την δουλειά τους. Είναι άλλο πράγμα το Συνταγματικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία και άλλο πράγμα ο ρατσισμός κατά των Εβραίων συνανθρώπων μας.»

Και πρόσθεσε: «Το να περιμένουμε από τους ανάγωγους, μη πω καμιά χειρότερη λέξη, της άκρας Αριστεράς που κάθε Αύγουστο βρίσκουν ως ενδιαφέρουσα ασχολία γι’ αυτούς να κυνηγάνε Εβραίους συνανθρώπους μας μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίοι, δεν περιμένει κανείς ούτε λογική ούτε ευαισθησία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ούτε να καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας που μας στηρίζει στην προσπάθεια να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, που μας υποστηρίζει σε όλα τα ζητήματα της Κύπρου, σε όλα τα ζητήματα του Αιγαίου, που μας υποστηρίζει με επενδύσεις και με εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κι αυτό το καλοκαίρι ευτυχώς στην Ελλάδα και δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.

Advertisement

Τίποτα από αυτά δεν θα περίμενε κανείς να σεβαστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ούτε αγαπούν την Ελλάδα, ούτε την πιστεύουν, αφού είναι διεθνιστές και δεν πιστεύουν γενικά σε πατρίδες και σίγουρα όχι στην δική μας πατρίδα.»

«Μην φοβάστε να έρθετε στην Ελλάδα. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι θλιβερές μειοψηφίες που δεν εκφράζουν ούτε το 1% του εκλογικού σώματος. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που αγαπούν και στηρίζουν το Ισραήλ.», καταλήγει σε μήνυμά του ο υπουργός Υγείας προς τους ισραηλινούς τουρίστες.

Καταγγελία για βίαιο αντισημιτσμό εναντίον Ισραηλινών σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Η Πρωτοβουλία κατά τουΑντισημιτισμού σχολιάζει σε ανάρτησή της ένα ανησυχητικό περιστατικό που σημειώθηκε σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης, όπου ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών.

Advertisement

«Οι δύο άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν τους λιντσάρουν. Έπειτα κάθε Εβραίος μπορεί να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνος γι’ αυτό και, στο τέλος, η βία εναντίον του παρουσιάζεται ως δικαιολογημένη αντίδραση», αναφέρει η ανάρτηση.



